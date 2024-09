Evento Apple di ottobre: le possibilità novità tra Mac e iPad

Con l’evento di presentazione di iPhone 16 e Apple Watch Series 10 ormai alle spalle, sembra essere già arrivato il momento di pensare al prossimo appuntamento con gli annunci di Apple. La compagnia di Cupertino, infatti, è solita tenere un evento anche nel mese di ottobre, dove il prestigioso palcoscenico viene sfruttato da tradizione per la presentazione della nuova lineup di Mac e MacBook. Stando alle indiscrezioni, però, quest’anno potrebbe esserci più di una sorpresa.

MacBook Pro, iMac, Mac Mini e nuovi iPad all’evento Apple di ottobre?

Crediti: Apple

Secondo Mark Gurman, celebre giornalista e analista di Bloomberg, il nuovo evento di Apple verrà ufficializzato nel corso delle prossime settimane, per tenersi poi nel mese di ottobre. Tra le tante novità di questa nuova kermesse, ci sarebbero finalmente i tanti attesi MacBook Pro con chip M4 e M4 Pro, seguti a ruota da un attesissimo refresh di iMac (anch’esso con chip M4), fino ad arrivare a quella che dovrebbe essere la sorpresa che tutti aspettano: il nuovo Mac mini con design piccolissimo e chip M4.

Seppur l’evento potrebbe essere complementa focalizzato sui Mac con M4, a margine della presentazione potrebbe arrivare anche l’annuncio di un nuovo iPad entry-level e un aggiornamento per iPad mini. Di questi nuovi dispositivi, tuttavia, non si conoscono ancora molto dettagli, se non che lo schermo del tablet più piccolo di Apple potrebbe finalmente risolvere il problema del jelly scroll.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni, seppur arrivate da una fonte particolarmente affidabile. Vi ricordiamo, quindi, che i piani potrebbero sempre cambiare e che si potrà fare affidamente sulle date degli eventi soltando quando sarà Apple ad ufficializzarli.

