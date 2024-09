Amazfit GTR 4 New ufficiale: cosa cambia con la nuova versione

Il brand asiatico ha annunciato un nuovo indossabile Global: si tratta di Amazfit GTR 4 New Version, edizione rinnovata dello smartwatch lanciato quasi due anni fa. Andiamo a vedere che cosa cambia e quali sono le novità introdotte dall’azienda, insieme a tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità (per ora solo nel mercato indiano, ma teniamo le dita incrociate).

Amazfit GTR 4 New: tutto quello che c’è da sapere su specifiche, caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: Amazfit

Dopo il lancio di GTR 4 (2022) e GTR 4 Limited Edition (2023), quest’anno è la volta di Amazfit GTR 4 New Version. Nonostante l’introduzione di nuovi modelli e serie, a quanto pare la compagnia cinese ha ancora intenzione di puntare su una delle famiglie di indossabili che hanno reso celebre il marchio Amazfit. Quest’edizione New è a tutti gli effetti un restock del dispositivo, ma con alcune aggiunte. Per prima cosa il design ricalca quello del già citato GTR 4 Limited, edizione caratterizzata da una corona rotante ed un secondo tasto fisico ridisegnato rispetto al modello standard. Il corpo è in acciaio inossidabile, con un pannello posteriore in vetroceramica. Il display è un soluzione AMOLED HD da 1,45″, poco più ampio rispetto a quello dei due predecessori (1,43″).

Per il resto non ci sono altre aggiunte: lo smartwatch offre il display Always-On, oltre 150 quadranti tra cui scegliere, un’antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, più di 150 modalità sportive, il supporto alla ricarica wireless ed un’autonomia di circa 12 giorni. Il dispositivo supporta le chiamate Bluetooth (quindi monta microfono e speaker) e offre l’assistente Amazon Alexa integrato. Il sistema è Zepp OS 2.0, probabilmente con la possibilità di aggiornamento alla versione 3.0 (già rilasciata sugli altri due modelli). Ritroviamo la sensoristica PPG con tecnologia BioTracker 4.0, per il monitoraggio 24h della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la resistenza fino a 5 ATM e il sensore per la misurazione della temperatura.

Crediti: Amazfit

Il nuovo Amazfit GTR 4 New Version è stato lanciato solo in India (al prezzo scontato di circa 180€ al cambio, ossia 16.999 INR) e non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini. Comunque, nel momento in cui scriviamo, sia la versione standard che GTR 4 Limited risultato Esauriti nel sito ufficiale italiano. Non è da escludere che Amazfit possa rilanciare l’indossabile nella sua incarnazione New, ma ovviamente si tratta solo di un’ipotesi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le