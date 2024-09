Le AI di livello 3 sono più vicine di quanto si possa pensare, secondo Sam Altman

Con l’apertura di un nuovo blog personale, il fondatore di OpenAI Sam Altman ha voluto descrivere a modo suo quello che potrebbe il futuro delle intelligenze artificiali tra qualche anno, annunciato anche che il prossimo livello di potenza potrebbe essere raggiunto in tempi abbastanza brevi. La compagnia che ha dato i natali a ChatGPT, infatti, negli scorsi mesi ha iniziato a classificare le AI su cinque livelli differenti, con il terzo che potrebbe essere conquistato molto presto.

Sam Altman guarda al futuro: le AI di terzo livello stanno arrivando

Crediti: Joel Saget, Getty Images

Con un primo posto intitolato “The Intelligence Age“, Sam Altman ha inaugurato il suo blog personale facendo una panoramica su quello che potrebbe essere il futuro prossimo in cui le AI affiancheranno il nostro lavoro e lo miglioreranno. In particolar modo, però, l’informazioni più interessante emersa dal post è l’imminente raggiungimento del terzo livello sulla scala di OpenAI, secondo il fondatore della compagnia.

“I modelli di intelligenza artificiale presto fungeranno da assistenti personali autonomi che svolgeranno compiti specifici per nostro conto, come il coordinamento dell’assistenza medica per tuo conto. A un certo punto, più avanti, i sistemi di intelligenza artificiale diventeranno così bravi che ci aiuteranno a realizzare sistemi di nuova generazione migliori e a fare progressi scientifici in tutti i settori.” scrive Sam Altman sul proprio blog personale.

La descrizione del CEO corrisponde al livello 3 della classifica di OpenAI, ovvero “un agente AI in grado di effettuare azioni al posto dell’utente“. L’attuale versione di ChatGPT-o1 ha raggiunto da poco il livello 2, ma secondo Sam Altman il livello potrebbe ormai essere alla portata delle intelligenze artificiali che verranno rilasciate nei prossimi mesi. La scalata verso l’AGI, quindi, sembra aver subito una importante accelerata.

