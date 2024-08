YouTube come Twitter/X: le fake news si combattono con le note della community

Aggiornamento 08/08: come anticipato dai rumor, Google ha iniziato a testare le note della community per combattere i video disinformativi e le fake news. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Le fake news sono forse uno dei problemi più grandi del web, ma le aziende tech leader del settore giorno dopo giorno introduco nuove funzionalità utili a contrastarle. Twitter/X, per esempio, ha introdotto la possibilità per gli utenti di segnalare notizie false o fuorvianti tramite le community notes che compaiono sotto il post incriminato e molto presto anche YouTube farà lo stesso con i video.

Le community notes di YouTube aiuteranno ad aggiungere contesto e informazioni ai video

Crediti: YouTube

YouTube ha lanciato un nuovo esperimento che permette agli utenti di aggiungere contesto ed informazioni ai video, segnalando se determinati dettagli sono frutto di parodie oppure semplicemente fake news. Le note compariranno sotto i filmati e aiuteranno gli utenti a comprendere quello che stanno guardando.

Gli utenti, inoltre, potranno valutare le note pubblicate dagli altri membri della community, giudicandole utili, in qualche modo utili, oppure inutili. I test inizieranno, ovviamente, sui filmati in lingua inglese negli Stati Uniti e soltanto tramite l’app mobile ufficiale. Se l’esperimento dovesse avere successo, la funzione potrebbe poi essere estesa il tutto il mondo.

I test sono ufficialmente iniziati l’8 agosto 2024, con i gli utenti che hanno ricevuto via mail l’invito per testare questa nuova funzionalità ed iniziare a lasciare delle note informative sotto i video più controversi. L’esperimento, quindi, è iniziato soltanto in questi giorni e potrebbe durare fino al mese di settembre per poi stabilire se diventerà o meno una funzione ufficiale di YouTube.

