Il 2025 sarà un anno d’oro per Xiaomi: SoC proprietario e novità “rivoluzionarie”!

Il prossimo anno sarà decisamente ghiotto per i Mi Fan: lo rivela un noto insider, che anticipa quella che dovrebbe essere la grande novità del 2025 per la casa di Lei Jun. Secondo quando riportato, durante la prima metà dell’anno finalmente dovrebbe vedere la luce il tanto chiacchierato SoC proprietario di Xiaomi. Ecco le ultime novità e che cosa possiamo aspettarci in termini di performance.

Xiaomi avrebbe in serbo per i Mi Fan dei prodotti “rivoluzionari”, in arrivo nel 2025 (e ci sarebbe anche il suo SoC proprietario)

Crediti: Xiaomi

Come anticipato anche in apertura, il SoC proprietario Xiaomi dovrebbe debuttare nel corso della prima metà del 2025, anche se al momento non ci sono dettagli precisi su quale sarà lo smartphone che avrà a bordo questa novità. Stando alle parole dell’insider, i lavori intorno al chipset della compagnia cinese starebbero procedendo spediti: il processore sarebbe realizzato a 4 nm (come anticipato anche in precedenza e sarebbe il frutto della collaborazione tra Xiaomi e Unisoc) ed offrirebbe prestazioni simili a quelle dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm (ricordiamo, dotato di un core principale Cortex-X2 a 3.0 GHz). Ovviamente si tratterebbe di una soluzione dotata di connettività 5G, con modem forniti proprio da Unisoc.

Xiaomi's SoC project is going strong



Based on TSMC's N4P



Performance numbers similar to Snapdragon 8 Gen 1



5G modem by Unisoc



Reveal will happen H1 2025



2025 is a big year for Xiaomi with many revolutionary products in pipeline.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 26, 2024

Il 2025 sarà un anno particolarmente intenso per Xiaomi, addirittura ricco di prodotti rivoluzionari: l’insider non entra nel dettagli ma è impossibile non farsi venire in mente le recenti indiscrezioni emerse a proposito del tri-pieghevole del brand e quelle sul suo smartphone senza pulsanti. Insomma, non resta attendere notizie ufficiali per tutte le future novità in arrivo e nel frattempo teniamo le dita incrociate. Infatti i Mi Fan più accaniti ricorderanno che questa non è la prima volta che si parla di un SoC Xiaomi: l’azienda ha già tentato questa strada nel 2017 (con il Surge S1), con risultati per nulla entusiasmanti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le