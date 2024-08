Xiaomi si ispira a Meizu Zero: ci sarà uno smartphone senza pulsanti

Il 2025 sarà un anno d’oro per la compagnia di Lei Jun: lo rivela un noto insider e tra le novità in arrivo potrebbe esserci anche uno smartphone molto particolare, che proverebbe ad offrire un nuovo formato per il settore. Tuttavia si tratta di una strada già battuta da Meizu Zero: riuscirà Xiaomi a convincere gli appassionati con uno smartphone senza pulsanti fisici?

Xiaomi potrebbe riuscire dove Meizu Zero ha fallito: in arrivo smartphone senza pulsanti fisici, secondo i leak

MIX Alpha – Crediti: Xiaomi

Tra i prossimi dispositivi Xiaomi in arrivo ci sarebbe anche uno smartphone senza pulsanti, caratterizzato da bordi completamente puliti. Al momento la fonte non sa con precisione con cosa saranno sostituiti i tasti, ipotizzando la presenza di una combinazione tra gesture, pulsanti virtuali e comandi vocali. Questa particolare scelta di design in realtà non è nuova, né per Xiaomi né in generale. Partendo dalla casa di Lei Jun, il 2019 è stato l’anno di Xiaomi MIX Alpha: il concept phone (mostrato anche in versione prototipale) è uno spettacolo, con un display che circonda il corpo del telefono. Bello e senza pulsanti fisici: il terminale utilizza dei pulsanti laterali virtuali sensibili alla pressione che sfruttano un motore lineare per simulare il tocco di tasti reali.

Sempre nel 2019 abbiamo assistito al debutto di Meizu Zero: si tratta di uno smartphone rivoluzionario (specialmente in relazione al periodo) caratterizzato da un corpo senza pulsanti, sprovvisto perfino della porta di ricarica e dello speaker. Il telefono monta dei pulsanti a pressione virtuali, si carica tramite wireless, supporta l’eSIM e sfrutta la tecnologia mSound 2.0 ScreenSound (il display funge da altoparlante). Purtroppo lo smartphone di Meizu è stato un fallimento, con una campagna di crowdfunding che non è riuscita a prendere piede. Anche se in realtà c’è da dire che non c’è mai stata l’intenzione di produrlo in serie, la campagna è stata perlopiù un’idea di marketing e di conseguenza potrebbe essere errato vedere il tutto come un “fallimento”.

Tornando a Xiaomi, lo smartphone senza pulsanti dovrebbe fare capolino nel corso del 2025: il dispositivo avrebbe il nome in codice zhuque e monterebbe alcune novità degne di nota. Per prima cosa ci sarebbe una selfie camera sotto il display (similmente a Xiaomi MIX 4) e poi dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 4, SoC inedito che sarebbe anche la base del futuro e presunto Xiaomi 15S Pro. Il 2025 dovrebbe essere anche l’anno del tri-pieghevole Xiaomi: per ora non è dato di sapere se il tri-fold e il telefono senza pulsanti saranno lo stesso terminale o meno, ma comunque appare più probabile che avremo a che fare con due modelli differenti (ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi). Il 2025 sancirebbe anche il ritorno del brand cinese nel settore dei chipset, con il nuovo SoC proprietario Xiaomi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le