Xiaomi Band 9 Global sta arrivando: ecco il primo teaser

Le smart band sono sempre tra i prodotti di Xiaomi più attesi in tutto in mondo e quest’anno la nuova versione potrebbe non farsi attendere poi troppo. Approdata in Cina già negli scorsi mesi, Xiaomi Smart Band 9 in versione Global potrebbe arrivare sui mercati internazionali già durante il mese di agosto, con i primi teaser che sono già iniziati ad apparire sulle pagine social della celebre azienda cinese.

Xiaomi Italia pubblica il primo teaser per Smart Band 9: il lancio è sempre più vicino?

Crediti: Xiaomi Italia

La pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia, nelle scorse ore, ha pubblicato un post davvero inequivocabile, mostrando il primo teaser per Xiaomi Smart Band 9 Global. Con la scritta “Coming Soon” e accompagnata dal messaggio “Presto disponibile“, è evidentente che gli utenti potranno molto presto mettere al polso il nuovo fitness tracker di Xiaomi anche nel nostro paese.

Nelle scorse settimane, Amazon si è lasciata sfuggire qualche particolare in più: Xiaomi Smart Band 9, infatti, in Italia potrebbe arrivare al prezzo di 39.90€ ed essere disponibile a partire dal prossimo 19 agosto. Non sappiamo se le pagine del prodotto, apparse sul noto e-commerce soltanto per qualche ora, avessero effettivamente le informazioni corrette sui nuovi prodotti Global di Xiaomi, ma l’attesa potrebbe essere quasi finita.

Nei prossimi giorni, quindi, potremmo finalmente scoprire se il mese di agosto sarà perfetto per allenarsi un po’ di più indossando la nuova Xiaomi Smart Band 9 al polso.

