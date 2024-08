Redmi Watch 5 Active ha una data di lancio: ecco i primi teaser

Se c’è un settore dove Xiaomi non smette mai davvero di innovare è sicuramente quello di smartwatch, smart band e fitness tracker. Con Xiaomi Band 9 arrivata sul mercato (anche global) soltanto poche settimane fa, sembra essere arrivato adesso il momento di scoprire un nuovo orologio intelligente firmato Redmi. Con una serie di teaser, infatti, il celebre produttore cinese ha annunciato la data di lancio di Redmi Watch 5 Active e alcune delle sue peculiarità.

Redmi Watch 5 Active: il nuovo smartwatch di Xiaomi con display da 2″ e HyperOS

Redmi Watch 5 Active potrà vantare un display rettangolare da 2″, probabilmente con tecnologia OLED, alimentato questa volta dal nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS per una connettività “seamless” con gli smartphone della compagnia. Il dispositivo sarà dotato di speaker e microfono, con la possibilità di effettuare chiamate con la tencologia Clear+ che dovrebbe rendere più chiara e cristallina la voce dell’utente durante le comunicazioni con l’interlocutore.

La batteria, di cui il teaser cita 400 ore con una singola carica, potrebbe quindi arrivare ad offrire fino a 18 giorni di autonomia, mentre per quanto riguarda il lato fitness saranno più di 140 le modalità sportive da poter tracciare, con un particolare focus sul nuoto. Come ultima chicca, infine, i teaser mostrano come il nuovo smartwatch sarà dotato dell’assistente Alexa di Amazon direttamente integrato nel sistema operativo ed interpellabile dal polso.

Il lancio sul mercato di Redmi Watch 5 Active in versione Global è atteso per il 27 agosto 2024, almeno per quanto riguarda l’India. Al momento purtroppo, non sappiamo se questo dispositivo sarà subito disponibile anche in Europa e di conseguenza in Italia.

