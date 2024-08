Il compressore Xiaomi diventa più potente: tutte le novità del nuovo Air Compressor 2 Pro

La compagnia cinese ha lanciato in patria il nuovo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro: si tratta della versione potenziata dell’attuale compressore elettrico del brand, con varie migliorie ed un prezzo particolarmente ghiotto. Ecco tutte le novità e le differenze con la versione standard!

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro: caratteristiche e prezzo della nuova versione

Per quanto riguarda il design, il nuovo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro segue la scia del predecessore, con un formato compatto e linee minimali. Tuttavia, rispetto a quest’ultimo troviamo alcuni dettagli che impreziosiscono il dispositivo e contribuiscono ad offrire un aspetto “più premium” (ad esempio la cornice metallica che circonda il display). Ovviamente ci sono differenze anche livello di caratteristiche: per prima cosa sono presenti più modalità preimpostate (per vari tipi di pneumatici) e c’è una batteria al litio ad alta capacità, per una maggiore autonomia. Il dispositivo è in grado di gonfiare fino a 16 pneumatici per auto (rispetto ai 10 della versione Air Compressor 2), fino a 30 gomme per bici e fino a 138 palloni da basket.

Il pratico display permette sia di monitorare lo stato della batteria che di controllare la pressione in tempo reale; il sistema di spegnimento automatico garantisce la massima sicurezza. A bordo troviamo anche un’utile luce LED, utilizzabile sia come torcia per eventuali utilizzi al buio che come luce di emergenza (grazie alla modalità lampeggiante SOS). La compagnia cinese ha migliorato anche il motore: la potenza è aumentata e la velocità di gonfiaggio è più che raddoppiata (2,2 volte) rispetto a quella del precedessore.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro può gonfiare uno pneumatico per auto in appena 45 secondi, contro i circa 2 minuti della versione standard, con una pressione massima fino a 150 PSI. La batteria sale da 2.000 a 2.500 mAh, sempre con ricarica tramite USB-C. Le dimensioni del dispositivo sono di 152 x 100 x 63 mm: sicuramente maggiori (Air Compressor 2 Pro misura 123 x 75,5 x 45,8 mm) ma giustificate dai vari miglioramenti in termini di potenza e batteria.

Il prezzo del nuovo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro è di 259 CNY (circa 33€) in crowdfunding su YouPin. Ricordiamo che il modello precedente Air Compressor 2 è in vendita in Italia tramite il sito ufficiale (al momento è in sconto a 44,9€) quindi è probabile che anche la versione Pro arriverà alle nostre latitudini in futuro.

