L’estate è bollente con gli sconti Xiaomi: approfitta subito del nuovo coupon eBay!

Xiaomi ed eBay hanno deciso di infiammare una già rovente estate proponendo a tutti gli utenti del celebre e-commerce un nuovo coupon che permette di approfittare di uno sconto del 15% su tantissimi prodotti della celebre azienda cinese. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, tablet o robot aspirapolvere, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per risparmiare e portare a casa un dispositivo nuovo di zecca!

Goditi il 15% di sconto su tantissimi prodotti Xiaomi grazie al nuovo coupon eBay di agosto 2024

Crediti: eBay

Grazie al nuovo codice sconto di eBay dediato a Xiaomi, attivo da oggi fino al 28 agosto 2024, è possibile approfittare di uno sconto del 15% su tantissimi prodotti del più famoso produttore di tecnologia cinese. La promozione, infatti, è applicabile a smartphone, tablet, robot aspirapolvere e dispositivi smart realizzati dalla casa di Lei Jun. Tra le migliori offerte, possiamo segnalare POCO F6 da 8/256 GB con Snapdragon 8s Gen 3 a soli 299€ con il codice “XIAOMIAGO24“: un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per portarsi a casa un ottimo smartphone ad un prezzo ultra-conveniente!

Le offerte sono davvero tante, come per esempio POCO Pad 8/256 GB che grazie al nuovo coupon scende a soli 235€! Per tutti i prodotti in sconto, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione, dove troverete anche le condizioni di utilizzo e trutte le informazioni utili come gli utilizzi per utente (massimo 4) e lo sconto massimo (fino a 75€ per utilizzo). Buono shopping!

