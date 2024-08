Google Gemini sarà l’AI dei prossimi flagship Global di Xiaomi: c’è l’annuncio ufficiale

Xiaomi ha annunciato oggi una partnership ufficiale che permetterà ai nuovi smartphone della compagnia cinese di sfruttare la potenza di Google Cloud e le peculiari funzioni con intelligenza artificiale di Google Gemini. L’annuncio è arrivato in occasione del Google I/O Connect China, dove il celebre capo di Xiaomi è salito sul palco per annunciare la nuova collaborazione che riguarderà principalmente i nuovi dispositivi di punta che arriveranno sul mercato internazionale (ovvero le versione di Global).

Le funzioni di Google Gemini arriveranno anche su Xiaomi 15 e nuovi top di gamma

Crediti: Lei Jun, Xiaomi

Grazie a questa nuova partnership, quindi, le versioni Global di Xiaomi 15 e dei futuri flagship della compagnia cinese potranno usufruire di Google Gemini come agente principale per le funzionalità AI. Al momento, purtroppo, non sappiamo se gli smartphone di Xiaomi otterranno effettivamente tutte le peculiari funzioni che abbiamo potuto apprezzare sulla serie Pixel, o se sarà possibile sfruttare solo una serie di funzioni studiate appositamente per gli smartphone della celebre azienda cinese.

“Siamo entusiasti di collaborare con Google sui prossimi dispositivi di punta Xiaomi per i mercati internazionali. Sfruttando Google Cloud e Gemini, siamo pronti a offrire esperienze più intelligenti e intuitive. Un viaggio entusiasmante in arrivo!” ha annunciato con un post su Twitter/X il capo di Xiaomi Lei Jun.

La partnership sembra riguardare unicamente i nuovi dispositivi, quindi sembra essere abbastanza difficile che Gemini possa arrivare già su Xiaomi 14T e 14T Pro: questi due dispositivi in arrivo sul mercato internazionale, infatti, non saranno del tutto inediti ma “semplici” rebrand della serie Redmi K70. Sembra essere molto più possibile, quindi, che l’AI di Google possa approdare sui dispositivi Xiaomi con il prossimo modello flagship.

