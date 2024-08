Xiaomi cambia la sua politica d’aggiornamento: chi ne riceverà di più (e chi meno)

Di tanto in tanto, aziende come Xiaomi ritoccano quella che è la loro politica degli aggiornamenti, quasi sempre al rialzo. Oggi come non mai, chi acquista uno smartphone tende a tenerlo più a lungo che in passato, anche nel caso dei modelli più economici. Questo lo sanno bene le compagnie, che per ingraziarsi i consumatori stanno via via adeguandosi, prolungandone il supporto software. Negli ultimi mesi, Xiaomi ha silenziosamente allungato o accorciato il supporto per alcuni modelli: ecco quali e di quanto.

Xiaomi allunga il periodo di supporto per gli aggiornamenti di sicurezza per alcuni modelli

Quando parliamo di software Xiaomi, è necessario fare delle doverose premesse. Essendo un’azienda cinese il cui focus è principalmente in Cina, la lista che troverete di seguito non è affatto esaustiva in quanto mancano molti modelli, sia fra quelli disponibili anche in occidente che fra quelli esclusivi del mercato cinese. Questa lista fa unicamente riferimento ad alcuni degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che sono venduti sul mercato Global ed è relativa agli aggiornamenti per le patch di sicurezza Android.

Detto questo, di seguito trovate la lista completa di tutti i modelli di cui è stata modificata la tempistica, con alcuni che riceveranno aggiornamenti di sicurezza più a lungo, anche di molto, così come altri che ne avranno per meno tempo. La media è di 2 mesi in più, anche se ci sono alcuni smartphone che ne riceveranno per 7 mesi in più e altri per 3 mesi in meno. Qualora il vostro modello non fosse presente, vi invito a consultare quest’altro articolo dedicato:

Modelli Prima Dopo Aumento Xiaomi 14 Ultra Febbraio 2029 15/03/2029 +1 mese Xiaomi 13 Lite Agosto 2026 02/03/2027 +7 mesi Xiaomi 13T Luglio 2028 04/10/2028 +3 mesi Xiaomi 13T Pro Luglio 2028 04/10/2028 +3 mesi Xiaomi 12 Gennaio 2026 17/03/2026 +2 mesi Xiaomi 12 Pro Gennaio 2026 17/03/2026 +2 mesi Xiaomi 12 Lite Marzo 2026 01/07/2026 +4 mesi Xiaomi 12T Agosto 2026 13/10/2026 +2 mesi Xiaomi 12T Pro Agosto 2026 13/10/2026 +2 mesi Xiaomi 11 Ultra Marzo 2025 01/03/2025 +1 mese Xiaomi 11 Lite 5G Aprile 2024 01/03/2024 -1 mese Xiaomi 11 Lite 5G NE Agosto 2025 23/09/2025 +1 mese Xiaomi 11T Agosto 2025 23/09/2025 +1 mese Xiaomi 11T Pro Agosto 2025 23/09/2025 +1 mese Xiaomi 10T Ottobre 2023 01/09/2023 -1 mese Xiaomi 10T Pro Ottobre 2023 01/09/2023 -1 mese Xiaomi 10T Lite Ottobre 2023 01/09/2023 -1 mese Redmi Note 13 Gennaio 2028 15/01/2028 – Redmi Note 13 5G Settembre 2027 15/01/2028 +4 mesi Redmi Note 13 Pro Gennaio 2028 15/01/2028 – Redmi Note 13 Pro 5G Settembre 2027 15/01/2028 +4 mesi Redmi Note 13 Pro+ Settembre 2027 15/01/2028 +4 mesi Redmi Note 12 Marzo 2027 23/03/2027 – Redmi Note 12 5G Marzo 2026 23/03/2026 – Redmi Note 12 Pro 5G Ottobre 2026 23/03/2027 +5 mesi Redmi Note 12 Pro+ 5G Ottobre 2026 23/03/2027 +5 mesi Redmi Note 11 Gennaio 2025 28/01/2025 – Redmi Note 11 Pro Gennaio 2025 16/02/2025 +1 mese Redmi Note 11 Pro+ 5G Gennaio 2025 04/06/2025 +5 mesi Redmi Note 11S Gennaio 2025 28/01/2025 – Redmi Note 11S 5G Gennaio 2025 04/06/2025 +5 mesi Redmi Note 10 5G Aprile 2024 01/06/2024 +2 mesi Redmi Note 10 Pro Marzo 2024 01/03/2024 – Redmi Note 10S Aprile 2024 01/05/2024 +1 mese Redmi 13C Ottobre 2026 10/11/2026 +1 mese Redmi 12 Giugno 2027 16/06/2027 – Redmi 12 5G Dicembre 2027 01/09/2027 -3 mesi Redmi 12C Gennaio 2027 10/03/2027 +2 mesi Redmi 10 5G Aprile 2025 01/07/2025 +3 mesi Redmi 10 2022 Dicembre 2024 14/02/2025 +2 mesi Redmi 10C Febbraio 2025 19/03/2025 +1 mese Redmi 9 Giugno 2023 01/06/2023 – Redmi 9T Dicembre 2023 01/03/2024 +3 mesi POCO X4 Pro Gennaio 2025 02/03/2025 +2 mesi

