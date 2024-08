Xiaomi MIX Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 6: quali sono le differenze

Uno dei flip phone più attesi di sempre contro un veterano giunto ormai al suo sesto capitolo: quest’anno vede come protagonisti due pieghevoli a conchiglia d’eccezione, una novità fresca di lancio pronta a sfidare un modello appartenente ad una serie ormai ampiamente cristallizzata nel mercato. Ecco il nostro confronto tra Xiaomi MIX Flip vs Samsung Galaxy Flip 6 con tutti i dettagli su design, specifiche e prezzo: ma purtroppo l’ardua scelta tra il primo flip phone di Xiaomi e l’ultimissimo Samsung sta a voi!

Xiaomi MIX Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 6: dettagli e differenze tra i due top di gamma pieghevoli a conchiglia

Crediti: Xiaomi

La differenza più marcata è senza dubbio il design: similmente a quanto visto con Honor Magic V3 e Samsung Galaxy Z Fold 6, c’è un netto contrasto tra le ultime generazioni di pieghevoli Samsung e i dispositivi dei rivali. Il colosso tech sudcoreano ha optato per uno stile che non prevede grandi cambiamenti, mentre Xiaomi MIX Flip ha un design nuovo di zecca (anche se in parte già visto. Il telefono della casa di Lei Jun è sottile e leggero, con uno schermo esterno enorme: questo avvolge completamente il comparto fotografico e si presenta come un pannello da usare per qualsiasi operazione (o quasi). All’interno trova spazio un ampio display con punch hole, come da tradizione per i trend attuali.

Crediti: Xiaomi

Il design di Samsung Galaxy Z Flip 6 segue quello del precedente Galaxy Z Flip 5: entrambi gli smartphone hanno dei display molto diversi dalla soluzione adottata da Galaxy Z Flip 4. Inizialmente lo schermo esterno era un pannello da 1,9″, utile solo per le notifiche ed alcuni controlli. Con le ultime generazioni, Samsung ha introdotto uno schermo più ampio dalla tipica forma “a cartella”, decisamente diverso rispetto alle scelte dei competitor. Anche in questo caso una volta aperto il telefono ci troviamo alle prese con un punch hole per la fotocamera frontale.

SPECIFICHE a confronto

Xiaomi MIX Flip Samsung Galaxy Z Flip 6 Dimensioni – 167,5 x 74 x 7,6 mm (aperto)



– 74 x 74 x 15,99 mm (chiuso)



– 192/190 grammi – 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (aperto)



– 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (chiuso)



– 187 grammi Impermeabilità IPX8 IP48 Display esterno – AMOLED

– schermo flat

– 120 Hz

– 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel)

– 3.000 nit

– profondità colore 12 bit

– campionamento del tocco a 240 Hz

– protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass – Super AMOLED

– schermo flat

– 60 Hz

– 3,4″ HD+ (748 x 720 pixel)

– profondità colore 8 bit Display interno – AMOLED LTPO

– schermo flat

– 120 Hz

– 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel)

– PWM Dimming a 240 Hz

– 3.000 nit

– campionamento del tocco a 120 Hz

– PWM a 2160 Hz

– profondità colore 12 bit – Dynamic AMOLED 2X LTPO

– schermo flat

– 120 Hz

– 6,7″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel)

– PWM Dimming a 240 Hz

– 2.600 nit

– profondità colore 8 bit Chipset Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

4 nm TSMC CPU 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 1 x 3,4 GHz X4

2 x 3,15 GHz A720

2 x 2,96 GHz A720

3 x 2,26 GHz A520 GPU Adreno 750 Adreno 750 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte digitali laterale Lettore d’impronte digitali laterale Fotocamera – 50 MP f/1.7, Light Hunter 800, PDAF, OIS

– 50 MP teleobiettivo 2X e macro, f/2.0 – 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

– 12 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 123° Selfie OV32B 32 MP f/2.0 (interna) 10 MP f/2.2 (interna) Batteria 4.780 mAh 4.000 mAh Ricarica 67W 25W Ricarica wireless ❌ 10W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ✔️ WiFi WiFi 7 WiFi 7 Bluetooth 5.4 5.3 NFC ✔️ ✔️ GPS Dual GPS (L1 + L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ❌ Software al lancio HyperOS 1

Android 14 One UI 6.1.1

Android 14

Le nostre RECENSIONI

Xiaomi MIX Flip vs Samsung Galaxy Z Flip 6 – PREZZO a confronto

Per un confronto vero e proprio tra il prezzo di Xiaomi MIX Flip e quello di Samsung Galaxy Z Flip 6 bisognerà pazientare fino al debutto Global del modello della casa di Lei Jun. La compagnia cinese ha già confermato che il flagship a conchiglia arriverà in versione internazionale, ma non è dato di sapere (per ora) se troverà spazio o meno in Italia. Nel frattempo, ecco tutte le configurazioni disponibili per entrambi i flip phone del momento.

Xiaomi MIX Flip Samsung Galaxy Z Flip 6 12/256 GB 5.999 CNY (757€) 1.279€ 12/512 GB ❌ 1.399€ 16/512 GB 6.499 CNY (820€) ❌ 16 GB/1 TB 7.299 CNY (921€) ❌

Come abbiamo anticipato poco sopra, il pieghevole a conchiglia di Samsung è disponibile all’acquisto in Italia (negli store online e fisici) mentre per il modello Xiaomi è necessario attendere. Comunque vi segnaliamo che Xiaomi MIX Flip è acquistabile presso alcuni store di terze parti, ovviamente in versione cinese. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le