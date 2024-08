Xiaomi MIX Flip è uscito da poco, ma già sappiamo quando arriverà MIX Flip 2

Il 2024 è stato un anno particolare per Xiaomi: non solo abbiamo assistito al debutto degli ultimi modelli top della serie 14 (capeggiati dal super flagship 14 Ultra), ma c’è stato il lancio di ben due smartphone pieghevoli. Il “solito” MIX Fold è arrivato insieme a Xiaomi MIX Flip: non sono passati nemmeno due mesi e già ci sono dettagli sul futuro pieghevole a conchiglia MIX Flip 2!

Xiaomi MIX Flip 2 certificato in versione cinese e Global: ecco quando dovrebbe arrivare

Crediti: Xiaomi

Può sembrare alquanto prematuro cominciare già a parlare di Xiaomi MIX Flip 2 eppure ci sono davvero i primi indizi dedicati al prossimo pieghevole a conchiglia del brand. Evidentemente il dispositivo ha raggiunto e magari superato i traguardi sperati, tant’è che la casa cinese avrebbe già iniziato i lavori per il secondo capitolo. E infatti sono spuntate ben due certificazioni, in riferimento a terminali siglati 2505APX7BC e 2505APX7BG. Si tratterebbe proprio di Xiaomi MIX Flip 2, in versione cinese e perfino in quella Global.

Crediti: Xiaomitime

Non vi è ancora la certezza assoluta, ma le sigle ricordano molto quelle del primo modello (2405CPX3DC e 2405CPX3DG) e secondo vari insider asiatici si tratterebbe proprio del successore pieghevole. Ovviamente manca qualsiasi riferimento a specifiche e design; tuttavia i numeri di modello di Xiaomi celano spesso il periodo d’uscita. In questo caso i numeri “2505” indicherebbero proprio il mese di maggio 2025: Xiaomi MIX Flip 2 potrebbe uscire in questo periodo oppure a luglio 2025 (il primo è uscito il 19 luglio 2024).

Crediti: Xiaomitime

Anche se non ci sono indizi sulle specifiche è difficile non ipotizzare la presenza dello Snapdragon 8 Gen 4 e di fotocamere Leica: in fondo l’attuale Flip Phone è un vero e proprio top di gamma, senza compromessi. Se siete interessati a mettere le mani su MIX Flip, vi segnaliamo che il telefono è disponibile all’acquisto in versione cinese; comunque dovrebbe arrivare a livello Global nel corso dei prossimi mesi (ma non sappiamo se verrà commercializzato in Italia).

Xiaomi MIX Flip – Scheda tecnica

Dimensioni di 167,5 x 74,02 x 15,99 mm (chiuso) e di 167,5 x 74,02 x 7,6 mm per un peso di 192/190 grammi (in base alla colorazione)

Certificazione IPX8

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

(1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Display interno AMOLED LTPO da 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz

da (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.780 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A, lenti Leica Summilux

(f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A, lenti Selfie camera OV32B da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, NFC, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

