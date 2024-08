Hai un vecchio Xiaomi? L’aggiornamento HyperOS sarà “castrato”

Xiaomi dimostra un certo impegno nel mantenere aggiornati i suoi smartphone, anche quelli più datati, sia che si parli di MIUI che di HyperOS. Certo, aziende come Samsung e Google rimangono un passo avanti, avendo una politica degli aggiornamenti che prevede un maggior numero di major update. Anche perché di mezzo non ci sono solo gli aggiornamenti Android ma anche quelli della UI proprietaria, con un HyperOS che sui modelli più vecchi rischia di non essere al 100% performante come su quelli più recenti.

L’aggiornamento HyperOS sarà esteticamente meno bello sui modelli più datati

Parlando alla community, il team Xiaomi ha fatto il punto della situazione attorno a una delle implementazioni intrinseche di HyperOS, cioè Advanced Textures. Sfruttando le risorse hardware a disposizione, quello che fa è introdurre sfocature nella grafica dell’interfaccia software per restituire un effetto estetico più avanzato del normale. Per attivarla, basta andare in Impostazioni/Display e luminosità, scorrere in basso e attivare la voce Advanced textures.

Inizialmente limitata ai top di gamma, con HyperOS questa feature è stata via via espansa anche agli smartphone di fascia mid-range basati su Snapdragon 778G e oltre. Tuttavia, il team software Xiaomi ha affermato di aver deciso di tornare sui suoi passi e limitarla sui modelli meno recenti per evitare consumi eccessivi. I test condotti hanno dimostrato una riduzione del -10% della batteria quando si eseguono azioni come abbassare la tendina delle notifiche, uno degli elementi su cui si applica l’effetto sfocato di Advanced Textures.

Per questo, l’azienda ha deciso di toglierla dalla serie Xiaomi 12, che nonostante sia un ex top di gamma non avrebbe un hardware sufficientemente prestante per non soffrire questo calo d’autonomia, ricordando che la piattaforma è quella dello Snapdragon 8 Gen 1. Se avete uno Xiaomi, Redmi o POCO, ecco quali sarebbero i SoC supportati:

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e successivi

MediaTek Dimensity 9200+ e successivi



Qualora aveste un modello basato su Snapdragon serie 8, su SoC Snapdragon serie 7 o Dimensity serie 8000, allora non avrete l’accesso ad Advanced Textures, mentre sui tablet per ora questa feature sarebbe disponibile solo su Xiaomi Pad 6 Max.

