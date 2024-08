Videocamere nascoste? Xiaomi HyperOS 2.0 vi aiuterà a non essere spiati

Specialmente dalla MIUI 12 in poi, Xiaomi ha sviluppato strumenti software via via più potenti per proteggere la privacy dei propri utenti, e con HyperOS 2.0 potrebbe esserne implementato uno decisamente utile. Scovata dagli insider, questa inedita funzionalità permetterebbe ai proprietari di smartphone Xiaomi di scovare l’eventuale presenza di videocamere nascoste.

Ecco come Xiaomi userà HyperOS 2.0 per sgamare le videocamere nascoste

Se un tempo le vacanze le si passavano unicamente negli alberghi, la nascita e la proliferazione di piattaforme come Airbnb ha fatto sì che chiunque abbia una casa in più possa affittarla a coloro che sono in viaggio. Allo stesso tempo, questo trend ha acceso il campanello d’allarme sui modi con cui i proprietari delle case in affitto potrebbero approfittare dell’ingenuità dei malcapitati, per esempio piazzando videocamere nascoste per invadere la privacy degli ospiti.

Per evitare che ciò accada, il team di sviluppo software di Xiaomi starebbe lavorando a una feature chiamata Hidden Camera Detection. Anche se mancano dettagli specifici, il suo funzionamento dovrebbe basarsi sulla ricerca di connessioni Wi-Fi sospette, cioè quelle che le videocamere utilizzerebbero per inviare lo streaming video di ciò che stanno inquadrando in tempo reale.

Chiaramente questa non sarebbe l’unica novità di HyperOS 2.0, major update fra le cui innovazioni ci sarebbe un grosso aumento della memoria RAM e di cui abbiamo una data di presentazione.

