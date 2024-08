HyperOS 2.0: nuova apparizione del major update Xiaomi

Aggiornamento 21/08: HyperOS 2.0 è nuovamente apparso, questa volta all’interno del codice software Xiaomi, trovate i dettagli nell’articolo.

La prima metà del 2024 ce la siamo lasciati alle spalle, e questo significa che il prossimo major update HyperOS 2.0 di Xiaomi si sta facendo concreto. Seppur l’azienda non ne stia (ovviamente) parlando pubblicamente, è ovvio che i lavori di sviluppo software stiano proseguendo e che ci attenda la seconda versione della UI che ha sostituito la MIUI. Finora non c’è stato molto di concreto, ma adesso abbiamo nuovi indizi che ne avvicinano il rilascio.

Indagando all’interno dei file ospitati nei server di Xiaomi, è stata scoperta una denominazione che punta in direzione di HyperOS 2.0. Quando c’era la MIUI, le ROM che segnavano la transizione da un major update all’altro venivano siglate come [bigversion]; per esempio, quella di passaggio da MIUI 13 a 14 era siglata [bigversion] => 14.

C’è stato poi il passaggio ad HyperOS, che inizialmente manteneva la stessa sigla ma associandola a quella “816“, che abbiamo visto indicare HyperOS 1.0. Nelle scorse ore c’è stata un’ulteriore modifica: rimane la sigla [bigversion] => 816 ma viene aggiunta anche la nuova [osbigversion] => 1.0. Secondo chi riporta la notizia, questa modifica sarebbe un segnale che Xiaomi stia spianando la strada al rilascio di HyperOS 2.0, la cui sigla cambierà a [osbigversion] => 2.0. Dovrebbe invece rimanere intatta la sigla 816, che indica la storica data 16 agosto, quando nel 2010 venne rilasciata la primissima MIUI.

Si aggiunge poi un’altra “comparsata” di HyperOS 2.0, questa volta all’interno del codice software delle ROM Android 15 Beta di Xiaomi. Scavando al suo interno, gli addetti ai lavori hanno trovato la dicitura “.field public static HYPER_OS2:I = 0x0“, un ulteriore indizio che la prossima release si sta avvicinando.

Quando avverrà il rilascio di HyperOS 2.0? Difficile dire una data, ma sicuramente prima ci vorrà il rilascio di Android 15, la versione del sistema operativo Google che l’accompagnerà e il cui roll-out è previsto per ottobre 2024. Probabile che la 2.0 debutti assieme a Xiaomi 15 e 15 Pro, visto che non a caso le tempistiche coincidono. Sicuramente ne riparleremo da qui ad allora, e nel frattempo Xiaomi sta chiedendo ai suoi utenti come migliorarla.

