HyperOS 2.0: ecco quando Xiaomi rilascerà il prossimo major update

Quando arriverà HyperOS 2.0? È questa la domanda che alcuni fra i più curiosi nella community di Xiaomi si stanno ponendo, in vista del prossimo aggiornamento. Come tutti gli anni, ci avviciniamo al periodo in cui un po’ tutte le compagnie daranno via ai piani di rilascio dei rispettivi major update, in concomitanza con la nascita di Android 15. Per il momento non abbiamo una data ufficiale, ma i rumor ci fanno sapere quello che sarebbe la sua finestra temporale.

Primi rumor sul rilascio dell’aggiornamento HyperOS 2.0 per gli smartphone Xiaomi

A esporsi è stato uno dei vari leaker cinesi di riferimento, che sul proprio profilo Weibo ha affermato che il roll-out di HyperOS 2.0 è previsto che avvenga nello stesso periodo in cui venne presentata l’attuale HyperOS 1.0. E questo significa fine ottobre 2024, a un anno esatto dalla prima versione dell’interfaccia proprietaria che ha definitivamente preso il posto della storica MIUI.

Sapendo per certo la data di presentazione dello Snapdragon 8 Gen 4, è previsto che quella di Xiaomi 15 e 15 Pro avvenga poco dopo, dando per scontato che il lancio di HyperOS 2.0 avvenga assieme ai top di gamma di fine anno. Ma quali saranno le novità dell’aggiornamento? Per il momento le varie indiscrezioni finora raccolte non sono molte, ma sappiamo che dovrebbe esserci una nuova gestione della RAM.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le