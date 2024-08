HyperOS 2.0: Xiaomi vuole dare l’aggiornamento a più persone del previsto

Di tutti i major update in arrivo nei prossimi mesi, quello di HyperOS 2.0 è uno dei più attesi visto lo storico a cui ci ha abituati Xiaomi. L’azienda cinese è una delle più discusse quando si parla di interfacce software, nel bene e nel male. La fu MIUI è stata una delle UI più utilizzate al mondo, creando attorno a sé una community nutrita, attiva e fisiologicamente critica nei suoi confronti.

Xiaomi sta lavorando per portare a tanti l’aggiornamento HyperOS 2.0

Sin dai primi rumor apparsi in rete, si è parlato di HyperOS 2.0 come di un aggiornamento il cui focus sarà quello relativo all’ottimizzazione piuttosto che alla semplice aggiunta e rifinitura di funzionalità varie. Sull’argomento è tornato anche il leaker Fixed Focus Digital, che ancora una volta ha rimarcato questo obiettivo. Il team Xiaomi sarebbe al lavoro per restituire agli utenti un’esperienza più reattiva e fluida e per correggere alcune problematicità riscontrate su HyperOS 1.0, per esempio un avvio più rapido dei dispositivi, eliminare i tocchi errati nella schermata di blocco e migliorare la connettività con l’auto.

C’è poi la questione dei modelli compatibili, con Xiaomi che starebbe cercando di creare un aggiornamento che sia disponibili anche su modelli datati per cercare di lasciare indietro meno smartphone e tablet possibile, anche a patto di tagliare alcune novità. Non c’è ancora una data ufficiale, ma sappiamo già quando dovrebbe debuttare HyperOS 2.0, un aggiornamento che è previsto abbia feature molto peculiari.

