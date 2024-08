Xiaomi.eu, HyperOS Beta addio: come tornare ad HyperOS Stabile

Come probabilmente già saprete, Xiaomi ha deciso di ridimensionare pesantemente il progetto HyperOS Beta (che una volta era MIUI Beta). Se fino a luglio 2024 le ROM Beta venivano diffuse perlopiù con cadenza settimanale, da agosto 2024 in poi ciò non avverrà più. Non è ancora chiaro quale sarà la nuova cadenza e il motivo è dettato dalla stessa compagnia, che ha spiegato che il roll-out avverrà solo quando necessario.

Come passare da HyperOS Beta ad HyperOS Stabile con Xiaomi.eu

Di per sé, questa modifica non riguarda direttamente gli utenti occidentali, dato che il progetto HyperOS Beta in questione è diretto esclusivamente alla Cina. Certo, i più smanettoni possono comunque installare le ROM Beta cinesi, manovra non alla portata di tutti ma che sblocca alcune funzionalità assenti sulle ROM Global/EEA.

Tuttavia, è dalle ROM Beta cinesi che nascono le custom ROM Xiaomi.eu, team europeo che da molti anni le prende e le riadatta al pubblico del vecchio continente, aggiungendo le varie lingue (italiano compreso), integrando app e servizi Google e allo stesso tempo mantenendo quelle feature utili presenti nelle ROM cinesi ma assenti nelle nostre.

Anche le ROM del team Xiaomi.eu hanno sempre seguito la cadenza settimanale di quelle di HyperOS Beta, e questo significava che chi installava una ROM Xiaomi.eu sul proprio smartphone aveva una ROM che si aggiornava molto frequentemente. Così non sarà più, e adesso chi ha HyperOS Beta (sia originale che Xiaomi.eu) rischia di ritrovarsi fra le mani uno smartphone che si aggiorna poche volte all’anno.

Per questo, il team ha spiegato come passare da Xiaomi.eu Beta a Xiaomi.eu Stabile per evitare che ciò accada senza perdere dati, flashando la ROM tramite TWRP. Ovviamente nulla vi vieta di rimanere con HyperOS Beta, a patto di sapere che probabilmente non riceverete aggiornamenti per molto tempo. Per ora, la lista dei modelli è parziale, e quelli assenti verranno gradualmente aggiunti entro fine settembre:

