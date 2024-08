Hai uno Xiaomi? Allora (forse) puoi provare Android 15 Beta 3

Aggiornamento 21/08: rilasciata la terza Beta, la trovate all’interno dell’articolo.

Diverse aziende stanno abbracciando il lancio da parte di Google del programma Android 15 Beta, e fra esse non poteva certo mancare Xiaomi. Quando il team Android rilascia una nuova release software, l’azienda cinese è solita testarlo appena possibile e permettere anche ai suoi utenti di fare altrettanto. Vediamo quindi quali sono i modelli compatibili, fra smartphone e tablet, e come fare per installare la ROM con la nuova versione del robottino verde.

Ecco come provare Android 15 Beta 3 sugli smartphone compatibili di Xiaomi

Innanzitutto, è necessario fare un distinguo fra mercato cinese e occidentale. Xiaomi ci ha abituati a differenze anche sostanziali fra MIUI/HyperOS China e Global/EEA per ciò che concerne tempistiche, modelli e feature implementate. Per gli utenti cinesi ergo ROM China, Android 15 Beta è disponibile per Xiaomi 14, 14 Pro, Redmi K60 Ultra e Xiaomi Pad 6S Pro. Per quanto riguarda gli utenti occidentali ergo le ROM Global, la disponibilità è solamente per Xiaomi 14, 13T Pro e Pad 6S Pro.

Attenzione, però: trattandosi di Android 15 Beta, il firmware che installerete non comprende una nuova versione di HyperOS, per quella bisognerà attendere il rilascio stabile che avverrà fra fine 2024 e inizio 2025. Prima di proseguire con l’installazione vi ricordiamo di effettuare un backup dei vostri dati, perché questo tipo di procedura comporta la cancellazione dei file in memoria.

Fatte queste premesse, per eseguire l’installazione di Android 15 Beta 3 è necessario che abbiate effettuato lo sblocco del bootloader. Ecco il link al download delle rispettive ROM, scaricatela e decomprimete il file ZIP in una cartella del vostro PC:

L’installazione di Android 15 Beta va eseguita a smartphone spento in modalità Fastboot: vi spiego come entrarci nella nostra guida dedicata. A questo punto, collegate lo smartphone via USB al PC, scaricate e avviate l’app d’installazione Mi Flash. Entrate nella cartella della ROM decompressa, cliccate sulla barra in alto, copiate l’indirizzo della cartella, incollatela nella sezione apposita di Mi Flash e cliccate su “Flash“:

Se è tutto andato come previsto, a questo punto avrete effettuato l’installazione di Android 15 Beta sul vostro Xiaomi. Trattandosi di una ROM tutt’altro che finale, potreste andare incontro a bug software di varia natura, perciò procedete solamente se sapete a cosa state andando incontro.

