Dimensity 9400 fa gola: Xiaomi tradirà per la prima volta Qualcomm?

Fra le aziende che hanno investito sulla nascita di Xiaomi c’è Qualcomm, che sin dai suoi albori ha puntato sul futuro dell’azienda cinese. I risultati si sono visti: il brand di Lei Jun che è divenuto uno dei primi e principali partner in Asia, portando i SoC Snapdragon nelle mani di moltissimi. Allo stesso tempo, la rivale taiwanese MediaTek è spesso preferita dai brand cinesi nella fascia più economica, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Xiaomi potrebbe utilizzare il Dimensity 9400 su uno dei suoi futuri smartphone: ma quale?

Crediti: MediaTek

A dirlo è il leaker Smart Pikachu, che sui social cinesi afferma che Xiaomi starebbe testando il Dimensity 9400, ovvero il System-on-a-Chip che si porrà come diretto rivale del prossimo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. E lo starebbe testando prima del previsto: sappiamo che entrambi i SoC saranno presentati a ottobre, ma sappiamo anche che la serie Xiaomi 15 sarà quasi certamente basata solamente sulla soluzione targata Qualcomm.

Finora, nessuno dei modelli di microchip di fascia alta MediaTek è stato utilizzato da Xiaomi, che si è limitata alla serie 8000 per la fascia medio/alta. Sarebbe una prima volta, per un Dimensity 9400 che si vocifera potrebbe trovare spazio su un modello della gamma CIVI. L’ultimo Xiaomi 14 CIVI aka CIVI 4 Pro si basa su Snapdragon 8s Gen 3, ma essendo stato presentato lo scorso giugno potrebbero volerci ancora diversi mesi prima di un suo successore.

Il motivo per cui Xiaomi potrebbe aver scelto di adoperare SoC high-end sia di Qualcomm che di MediaTek potrebbe essere un buon segnale per l’azienda di Taiwan. In preparazione c’è un Dimensity 9400 che, sulla base di quanto trapelato finora, potrebbe rivelarsi persino più potente dello Snapdragon 8s Gen 4.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le