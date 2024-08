Xiaomi Care arriva in Italia: maggiore protezione per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di Xiaomi Care, una nuova copertura assicurativa che protegge gli smartphone della compagnia, insieme a quelli di Redmi e POCO, da eventuali danni accidentali e furti. Questa nuova assicurazione proteggerà il vostro smartphone da eventuali crepe allo schermo o alla cover posteriore, danni alla fotocamera, danni da liquidi oppure furti e borseggi, assicurandovi una riparazione in tempi brevi o addirittura la sostituzione del dispositivo.

Xiaomi Care offre 24 mesi di copertura assicurativa per danni accidentali e furto dello smartphone

Crediti: Xiaomi

Realizzata in collaborazione con Allianz (AWP P&C S.A. – Dutch Branch), Xiaomi Care offre due tipologie di copertura assicurativa: la prima, denominata Danno accidentale, si assicura che il vostro smartphone venga sostituito oppure riparato in caso di danneggiamento fortuito, la seconda invece, copre anche il furto e il borseggio, tra cui furto con scasso in locali o veicoli oppure scippo e sottrazione del dispositivo senza permesso.

Danno accidentale

24 mesi di copertura per danni accidentali

Fino a due sinistri per un periodo di 12 mesi in caso di riparazione del dispositivo danneggiato

Fino a un sinistro per un periodo di 24 mesi in caso di sostituzione o rimborso del dispositivo danneggiato

Danno accidentale e furto

24 mesi di copertura per danni accidentali e furto

Fino a due sinistri per un periodo di 12 mesi in caso di riparazione del dispositivo danneggiato

Fino a un sinistro per un periodo di 24 mesi in caso di sostituzione o rimborso del dispositivo danneggiato o rubato

Con questa copertura assicurativa, il dispositivo verrà riparato con parti di ricambio originali da ingegneri altamente qualificati direttamente nel centro di assistenza autorizzato. Con Xiaomi Care, inoltre, si otterranno anche fino 90 giorni di copertura in tutto il mondo quando si viaggia al di fuori del proprio Paese (la riparazione dovrà essere effettuata in Italia al ritorno dal paese in cui il dispositivo è stato danneggiato) I due pacchetti, per il momento, non hanno ancora un prezzo ufficiale, ma possono essere applicati ai seguenti dispositivi:

Per tutte le altre informazioni su queste nuove coperture assicurative, vi lascio alla pagina ufficiale di Xiaomi Care, dove trovarete anche la possibilità di associare la copertura assicurativa ad uno dei vostri smartphone.

