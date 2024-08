Xiaomi punta a batterie giganti, fino a 7.500 mAh (e con ricarica ultra-rapida)!

Lo abbiamo visto con le indiscrezioni dedicate a OnePlus, ma la cosa riguarda ormai quasi tutti i produttori di smartphone cinesi: il nuovo trend che vedremo a partire dai prossimi mesi è quello delle batterie sempre più grandi, ad alta capacità e in grado di offrire performance migliori rispetto a quelle attuali. Anche Xiaomi non sarà immune a questa novità e secondo quanto riportato da un noto insider asiatico si punterebbe addirittura ad un’unità da ben 7.500 mAh!

Xiaomi sta testando varie batterie con ricarica rapida, fino a 7.500 mAh: cosa possiamo aspettarci dai futuri smartphone

Crediti: Xiaomi

Ovviamente è bene fare una precisazione: le batterie giganti non sono di certo una tecnologia nuova, anzi ci sono rugged phone e battery phone capaci di offrire anche unità da oltre 10.000 mAh o 20.000 mAh (capaci di fungere perfino da power bank). Tuttavia le cose si fanno molto diverse quanto si parla di smartphone classici: i rugged sono dispositivi spessi e pesanti, mentre non è conveniente avere un telefono normale enorme per ospitare una batteria capiente. La sfida di quest’anno riguarda proprio le dimensioni e le performance: avere batterie grandi ma mantenendo uno spessore contenuto. Ci è riuscito OnePlus Ace 3 Pro con i suoi 6.100 mAh (8,69 mm di spessore e 207 grammi di peso) e sappiamo che questo sarà il trend dei prossimi top di gamma (e non solo).

Crediti: Weibo

I futuri Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra dovrebbero offrire batterie da 4.900 mAh, 6.000 mAh e 6.200 mAh e lo stesso dovrebbe avvenire con la prossima generazione OPPO Find X8. Tuttavia la compagnia di Lei Jun non è intenzionata a fermarsi: secondo quanto riportato da Digital Chat Station (insider cinese che ormai conosciamo bene), Xiaomi starebbe testando varie configurazioni di batteria/ricarica rapida e in cima ci sarebbe un’unità da ben 7.500 mAh con ricarica da 100W, in grado di raggiungere una carica completa in soli 63 minuti. Di seguito trovate le soluzioni che sarebbero in fase di test per i prossimi smartphone Xiaomi.

5.000 mAh – 120W (ricarica completa in 18 minuti)

5.500 mAh – 100W (ricarica completa in 34 minuti)

6.000 mAh – 120W (ricarica completa in 30 minuti)

6.500 mAh – 100W (ricarica completa in 49 minuti)

7.000 mAh – 120W (ricarica completa in 40 minuti)

7.500 mAh – 100W (ricarica completa in 63 minuti)

