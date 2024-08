Xiaomi 15 Ultra e 15S Pro appaiono per la prima volta: cosa aspettarsi

Più il tempo passa, più le informazioni che circolano in rete attorno a Xiaomi 15 Ultra e 15S Pro si fanno concrete. Dovrebbero volerci diversi mesi prima di assistere alla loro presentazione, ma se esistono è chiaro che l’azienda ci stia già lavorando. Lo diamo per scontato per Xiaomi 15 Ultra, di cui circolano già numerose indiscrezioni, mentre per Xiaomi 15S Pro il discorso si fa più fumoso, perché parliamo di un modello il cui lancio sarebbe previsto più avanti nel 2025.

Xiaomi 15 Ultra e 15S si stanno preparando, e sono stati avvistati in rete

Partiamo quindi da Xiaomi 15 Ultra, di cui adesso conosciamo il nome in codice, utile per individuarlo all’interno di certificazioni o parti del software HyperOS. Sarebbe soprannominato xuanyuan, “soprannome” che ha fatto la sua comparsa all’interno della ROM Android 15 Beta 3 che Xiaomi ha rilasciato su alcuni modelli. I rumor aggiungono anche le sigle tecniche, ovvero 25010PN30C, 25010PN30I e 25010PN30G, facendoci capire che sarà disponibile in Cina, India e sul mercato Global, probabilmente anche in Italia.

C’è poi il discorso Xiaomi 15S Pro, la cui esistenza era già stata vociferata in passato, uno smartphone che resusciterebbe una serie S interrotta nel 2022 con l’allora Xiaomi 12S. Qua il nome interno è dijun, e come nel caso di Xiaomi 15 Ultra sono nomenclature ispirate alla tradizione locale, essendo sia Xuanyuan che Dijun figure mitologiche della civiltà cinese. La sigla tecnica è 25042PN24C, e ci aiuta a capire il periodo di presentazione: “2501” significa che Xiaomi 15 Ultra debutterà a gennaio 2025, “2504” che Xiaomi 15S Pro arriverà ad aprile 2025, si dice con lo Snapdragon 8+ Gen 4.

