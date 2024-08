Xiaomi 15 Pro/Ultra e OPPO Find X8 Pro/Ultra avranno batterie mai così grandi

Di tutte le caratteristiche che compongono la scheda tecnica, la batteria è senza ombra di dubbio un elemento cruciale per ogni smartphone, anche per i prossimi Xiaomi 15 Pro/Ultra e OPPO Find X8 Pro/Ultra. E grazie alle informazioni riportate da leaker di riferimento come Digital Chat Station, sono dettagli che possiamo scoprire con largo anticipo rispetto a quando saranno presentati al grande pubblico.

Svelata la capienza delle batterie di Xiaomi 15 Pro, 15 Ultra e della serie OPPO Find X8

Partiamo da Xiaomi 15 Pro e 15 Ultra, su cui dovremmo trovare batterie da 6.000 e 6.200 mAh, che se confermate comporterebbero un aumento del +25% rispetto alle 4.800 e 5.000 di Xiaomi 14 Pro e Ultra. È interessante notare che, nel caso del modello Pro, la capienza maggiorata sarebbe ospitata in una scocca che sarebbe la stessa di 14 Pro. Non viene menzionato Xiaomi 15, ma sulla base dei rumor precedenti ci sarebbe un aumento ma inferiore del +5%, salendo dai 4.600 mAh del 14 a 4.800/4.900 mAh.

Per quanto riguarda l’azienda rivale, sempre Digital Chat Station ci fa sapere che OPPO Find X8, X8 Pro e X8 Ultra avrebbero un trittico di batterie da 5.600, 5.700 e 6.100/6.200 mAh, in questo caso un aumento del +12% per il modello base e del +23% per quello Ultra. Il leaker non si ferma qui, affermando anche che Reno 13 e 13 Pro avrebbero due 5.600 e 5.900 mAh, un aumento del +12% e +18% se confrontate a quelle di Reno 12 e 12 Pro.

Sia nel caso di Xiaomi che di OPPO, questo miglioramento sarebbe reso possibile dall’utilizzo di batteria “silicon-carbon” vista per la prima volta su Honor Magic 5 Pro, la cui rinnovata combinazione di materiali fa sì che aumenti la densità energetica potendo avere più mAh a parità di dimensioni.

