Xiaomi 15 Pro, prime immagini: look diverso, ma senza stravolgimenti

Curiosi di scoprire come sarà fatto Xiaomi 15 Pro? Potrebbe non sembrare, ma se tutto andrà come preannunciato la presentazione dei nuovi flagship Xiaomi non è poi così lontana. E visto che ci avviciniamo a grandi passi verso quel giorno, le indiscrezioni su di essi si intensificano, come dimostra l’apparizione delle prime immagini render del top di gamma della casa di Lei Jun.

Compare in rete una prima immagine render che vede protagonista Xiaomi 15 Pro

Questo che vedete qua sopra sarebbe Xiaomi 15 Pro, e la storia ci insegna che la stessa estetica dovrebbe essere adottata anche per il modello base, Xiaomi 15; l’unica eccezione sarebbe rappresentata da Xiaomi 15 Ultra, ma quello arriverà più avanti e ci aspettiamo che il modulo fotografico sarà più grande e probabilmente posizionato centralmente.

Le immagini ci rivelano uno smartphone che sarebbe non poi così diverso rispetto a Xiaomi 14 e 14 Pro, con un riquadro della fotocamera posizionato in alto a sinistra. La differenza starebbe nella finitura, che diversamente da Xiaomi 14 e 13 non sarebbe scura ma riprenderebbe la colorazione del resto della scocca, un po’ come avviene su iPhone.

Non vediamo il davanti: è abbastanza scontato che troveremo uno schermo punch-hole centrale, mentre meno scontato è il tipo di curvatura che avrebbe il vetro a sua protezione. Tornando al retro, cambierebbe leggermente la disposizione degli elementi fotografici, fra cui i tre sensori di cui uno sarebbe per la prima volta un teleobiettivo periscopiale.

