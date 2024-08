Xiaomi 14T e 14T Pro: i benchmark rivelano le specifiche

Aggiornamento 06/08: dopo il fratello maggiore Pro, ora tocca anche a Xiaomi 14T fare capolino con i primi benchmark. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

È da tempo che si parla delle nuove aggiunte alla gamma 14 ed ora arrivano novità direttamente dai primi benchmark. Xiaomi 14T e 14T Pro sono stati avvistati su Geekbench, con qualche dettaglio in più sulle specifiche: ecco che cosa possiamo aspettarci dai prossimi flagship della casa di Lei Jun (in linea con quanto visto nelle indiscrezioni precedenti).

Xiaomi 14T e 14T Pro avvistati su Geekbench: i primi benchmark “confermano” le specifiche dei top di gamma

Anche quest’anno Xiaomi lancerà due nuovi modelli della gamma T: nel corso del 2023 abbiamo assistito al debutto di Xiaomi 13 e 13 Pro, seguiti da 13 Ultra e poi dalla coppia 13T e 13T Pro. Quindi i prossimi dispositivi saranno Xiaomi 14T e 14T Pro, già protagonisti di varie indiscrezioni. Il fratello maggiore è apparso su Geekbench con la sigla 2407FPN8EG, un chipset octa-core fino a 3,4 GHz, 12 GB di RAM e Android 14 lato software. Il SoC in questione sarebbe il Dimensity 9300+ di MediaTek e potrebbe essere una conferma dell’identità dello smartphone.

Il prossimo Xiaomi 14T Pro sarebbe un rebrand del recente Redmi K70 Ultra (lo stesso è avvenuto con la serie 13T e K60 Ultra), ma con l’aggiunta delle ottiche Leica e forse con alcune differenze per il resto del comparto fotografico. In merito a Xiaomi 14T, per ora non ci sono dettagli; tuttavia – visti i modelli 13T e 13T Pro – il nuovo telefono potrebbe differire dal fratello maggiore per chipset e ricarica (mentre avrebbero in comune design, batteria, display e fotocamere).

E proprio il chipset viene svelato dallo stesso Geekbench: Xiaomi 14T è comparso con la sigla 2406APNFAG e quello che dovrebbe essere il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Si tratta della stessa soluzione vista a bordo di Redmi K70E e POCO X6 Pro, un octa-core a 4 nm (realizzato da TSMC) con 4 x 3,35 GHz A715 + 4 x 2,2 GHz A510 e GPU Mali-G615 MC6.

Xiaomi 14T Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni 160,38 x 75,14 x 8,39 mm per 211 grammi

certificazione IP68

display OLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico D1

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.6) con IMX906 , OIS , ultra-grandangolare e macro, Xiaomi AISP, ottiche Leica

(f/1.6) con , , ultra-grandangolare e macro, Xiaomi AISP, ottiche selfie camera da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

