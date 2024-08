Xiaomi 14T Pro e MIX Flip in arrivo in salsa Global: c’è una data di lancio

In maniera quasi inaspettata, scopriamo che la presentazione di Xiaomi 14T e 14T Pro sarebbe più vicina di quanto ci si potrebbe aspettare, e che dovrebbe avvenire assieme a MIX Flip. Quest’ultimo è già stato ufficializzato sul mercato cinese mentre i due modelli della serie T aleggiano ancora nel dubbio, ma a quanto pare ancora per poco.

Xiaomi 14T, 14T Pro e MIX Flip anche Global: ecco quando saranno presentati

A differenza di Xiaomi MIX Fold 4, visto che l’ultimo modello della gamma “a libro” rimarrà esclusiva della Cina, Xiaomi MIX Flip sarà a tutti gli effetti il primo pieghevole Global. La compagna l’aveva già fatto intuire con alcuni indizi, lasciando intuire che il suo flip phone fosse prossimo a essere presentato anche fuori dai confini nazionali. Il motivo è presto detto: in quanto flip phone, il suo prezzo sarà come sempre più alto di quello cinese ma non così tanto da renderlo poco appetibile alla platea europea.

K70 Ultra – Crediti: Redmi

Per quanto riguarda Xiaomi 14T e 14T Pro, non li conosciamo ancora in maniera ufficiale ma sappiamo che con buona probabilità il secondo sarà il rebrand occidentale del cinese Redmi K70 Ultra, basato su MediaTek Dimensity 9300+; Xiaomi 14T si baserebbe su Dimensity 8300 Ultra, lo stesso di Redmi K70E che però è già arrivato da noi come POCO X6 Pro.

Questo trittico di smartphone ha adesso una data di presentazione, per quanto vociferata da fonti di settore: il lancio Global sarebbe programmato per il 23 agosto, con tanto di colorazioni e tagli di memoria.

Xiaomi 14T Lemon Green, Titan Blue, Titan Grey e Titan Black 12/256 GB, 12/512 GB

Xiaomi 14T Pro Titan Blue, Titan Black e Titan Grey 12/512 GB

Xiaomi MIX Flip Black, Violet 12/512 GB



