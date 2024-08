Su WhatsApp stanno arrivando gli username: maggiore protezione dallo spam con i PIN

Aggiornamento 20/08: con una nuova versione beta di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto una nuova misura di sicurezza per impedire lo spam verso gli username. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione che semplificherà la scoperta di nuovi utenti anche senza l’utilizzo del numero di telefono. Proprio come su Telegram, gli username consentiranno agli utenti su WhatsApp di registrare un nome univoco da associare al proprio account, in modo da poter condividere quello invece che il proprio numero di telefono.

WhatsApp somiglia sempre più a Telegram: arrivano anche i nomi utente

Con la pubblicazione della nuova versione beta 2.23.11.15 di WhatsApp per Android, sono state scoperte le prime tracce degli username all’interno dell’app di messaggistica istantanea di Meta. Registrando il proprio nome utenti, sarà possibile fornire ad amici e conoscenti il nome del proprio account, invece che il numero di telefono come accaduto fino ad oggi. Questa è l’ennesima funzione che l’app di Meta prende il prestito da Telegram, ma aiuterà molto gli utenti nella salvaguardia della privacy.

Il proprio nome utente potrà essere scelto tramite “Impostazioni > Profilo“, ma al momento non sappiamo che tipo di forma avranno. L’opzione più accreditata è quella di avere il classico “@nomeutente” con formazione alfanumerica univoca, ma WhatsApp potrebbe optare anche per una soluzione come quella attualmente in uso da Discord che consente di avere nome uguali, separati da un codice numerico, come per esempio “NomeUtente#1234“.

Come ogni funzione di WhatsApp che entra in beta, ci vorranno ancora diverse settimane prima che gli username diventino disponibili per tutti: potrebbe trattarsi quindi di una novità destinata al rilascio nel periodo estivo.

Aggiornamento 02/12: riprende lo sviluppo degli username

Crediti: WaBetaInfo

Con il rilascio della versione 2.23.25.19 beta di WhatsApp per Android, Meta sembra aver ripreso lo sviluppo della funzionalità che consentirà la registrazione di un username per il proprio account del celebre servizio di messaggistica istantanea. In particolar modo, in questa nuova beta è possibile cercare gli utenti con un username attraverso la barra di ricerca direttamente all’interno dell’applicazione.

Questa potrebbe essere una delle novità in arrivo su WhatsApp nel 2024: i tempi di sviluppo infatti sembrano essere ancora lunghi e difficilmente l’introduzione di questa nuova funzionalità potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

Aggiornamento 28/12: la creazione degli username arriva anche sul web

Crediti: WaBetaInfo

In queste ore Meta ha pubblicato una nuova versione beta di WhatsApp Web che introduce la possibilità di creare un username per il proprio account direttamente dal desktop. Questa funzionalità è in sviluppo da quasi un anno, ma solo recentemente il team sembra aver ripreso i lavori che consentiranno, probabilmente, di slegare una volta e per tutte l’account WhatsApp dal proprio numero di telefono.

Purtroppo la funzionalità non sembra essere ancora attiva, ma la presenza degli elementi grafici lascia ben sperare per un rilascio in versione stabile nel corso delle prossime settimane.

Aggiornamento 29/12: gli utenti potranno essere cercati per username

Crediti: WaBetaInfo

Con un nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp Web, Meta ha introdotto la ricerca degli utenti tramite username, segno tangibile che lo sviluppo di questa funzionalità sembra essere in una fase decisamente avanzata. Tramite la nuova ricerca sarà possibile cercare gli utenti iscritti alla nota app di messaggistica istantanea con il nome, il numero di telefono oppure l’username indicato dal simbolo della chiocciola @.

Non resta che attendere che WhatsApp introduca finalmente per tutti la possibilità di associare al proprio account un username, oltre che un numero di telefono.

Aggiornamento 08/02: gli username non potranno contenere simboli?

Crediti: WaBetaInfo

Con l’ultima versione beta 24.3.10.72 di WhatsApp per iOS, all’interno della celebre app di messaggistica istantanea è comparsa una nuova schermata che permetterà di creare e confermare il proprio username quando la funzionalità sarà disponibile per tutti. Questa schermata, però, ci offre anche nuove informazioni su quelli che potrebbero essere i caratteri consentiti per la creazione del proprio nome utente: a quanto pare, infatti, non sarà possibile utilizzare simboli e caratteri speciale, ma soltanto lettere (a-z) e numeri (0-9).

Aggiornamento 28/02: gli username potranno essere condivisi con codici QR

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.5.17 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto la possibilità di condividere il proprio nome utente tramite codice QR. In questo modo non ci sarà più la necessità di dettare il proprio username ad amici o conoscenti, ma basterà inquadrare il QR code tramite lo smartphone per essere subito pronti a conversare tramite l’app di messaggistica istantanea.

Al momento non sappiamo ancora quando gli username arriveranno le versione stabile di WhatsApp, ma vedendo gli sviluppi di questa funzionalità nelle ultime settimane potrebbe non mancare molto.

Aggiornamento 25/07: gli username tornano nella beta di WhatsApp Web

Crediti: WaBetaInfo

Nonostante lo sviluppo prosegua a ritmo particolarmente lento, sembra che WhatsApp non abbia rinunciato (per fortuna) all’idea di introdurre gli username all’interno dell’app di messaggistica istantanea. In una nuova versione beta di WhatsApp Web, infatti, è apparsa nuovamente la possibilità di scegliere un nome utente che venga mostrato al posto del numero di telefono, in modo da proteggere ulteriormente la privacy.

“I tuoi amici e familiari possono contattarti su WhatsApp utilizzando questo username. Per proteggere la tua privacy, il nome utente verrà mostrato al posto del tuo numero di telefono” si legge nella schermata di impostazione dell’username, dove viene anche specificato che “solo le persone che conoscono il tuo username potranno contattarti“.

Questa funzione, quindi, potrebbe essere finalmente vicini al rilascio pubblico per tutti: che sia davvero un’estate calda per WhatsApp? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Aggiornamento 20/08: nuove immagini dalla beta per gli username di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Lo sviluppo degli username di WhatsApp sembra proseguire a ritmo serrato, con una nuova comparsa della funzione nella beta 2.24.18.2 per Android. In particolar modo, gli sviluppatori hanno aggiunto anche la possibilità di bloccare l’invio di comuncazioni al proprio username con un PIN: quando un utente che non conosciamo vorrà contattarci su WhatsApp tramite il nuovo username dovrà necessariamente inserire un codice numerico come prova della conoscenza del contatto.

Una funzione di sicurezza che impedirà lo spam selvaggio sulla piattaforma e che garantirà sicuramente maggiore privacy. Al momento, purtroppo, non ci sono ancora indicazioni su quando gli username saranno disponibili per tutti, ma non vediamo l’ora che questa funzione arrivi anche in versione stabile sia su iOS che su Android.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le