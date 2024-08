vivo X200 Mini: compare un modello di flagship più tascabile

Come ogni produttore di smartphone, anche vivo è solita produrre molteplici varianti dei suoi modelli di punta, scelta che certamente verrà riproposta con la serie vivo X200. Potrebbero esserci però dei cambiamenti, sia nella varietà proposta che nelle specifiche ma soprattutto nelle dimensioni.

vivo X200, quanti modelli ci saranno? C’è chi sarà contento di sapere che ci sarebbe un Mini

L’ipotesi finora più papabile è che (mettendo da parte l’Ultra) ci siano tre modelli in arrivo: vivo X200, X200+ e X200 Pro, siglati rispettivamente come V2405A, V2415 e V2413. Di X200+ non si sa praticamente nulla, mentre per il modello base si vocifera uno smartphone spesso 8,5 mm con schermo OLED piatto da 6,3″ 1.5K a 120 Hz, fotocamera da 50 MP accompagnata da ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3x che fungerebbe anche da macro, batteria da 5.500/5.600 mAh dotata di ricarica wireless e software Android 15 con OriginOS.

Di recente, però, si è fatta strada un’altra ipotesi che vedrebbe l’esistenza di un inedito e per ora non certificato vivo X200 Mini. Questo sarebbe il modello da 6,3″, e condividerebbe buona parte delle specifiche dei modelli superiori, eccezion fatta del sensore ID nel display che sarebbe ottico anziché a ultrasuoni. Ci sarebbero poi vivo X200 con schermo da 6,4/6,5″ e X200 Pro che salirebbe a 6,7″, tutti mossi dal MediaTek Dimensity 9400 grazie a cui la presentazione sarebbe stata anticipata.

