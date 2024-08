Twitch: brutte notizie per gli utenti Android e iOS, aumenta il prezzo degli abbonamenti

I servizi di streaming video classici non sono gli unici ad aumentare i prezzi degli abbonamenti, ma anche le piattaforme di intrattenimento in diretta come Twitch negli ultimi mesi hanno iniziato ad alzare i listini per le sottoscrizioni. Sulle piattaforme mobile, però, questi aumenti sono spessi percepiti anche in modo più forte, a causa delle commissioni imposte dagli store come Google Play e Apple App Store. Purtroppo, infatti, ci sono brutte notizie: nei prossimi mesi gli abbonamenti Twitch acquistati tramite iOS e Android saranno ancora più costosi.

Twitch annuncia l’aumento dei prezzi degli abbonamenti ai canali per gli utenti Android e iOS

Crediti: Twitch Support @ Twitter/X

Tramite un post su Twitter/X, il supporto di Twitch ha annunciato che a partire dal 1 ottobre 2024, i prezzi degli abbonamenti Tier 1 ai canali affiliati e partner, così come gli abbonamenti regalati, aumenteranno di prezzo per tutti gli utenti Android e iOS in oltre 40 paesi. Al momento non si conosce il nuovo prezzo, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che (almeno negli Stati Uniti) si passerà dai canonici 5.99$ ai nuovi 7.99$, con un aumento netto di ben 2$. Twitch, tuttavia, ha tenuto a specificare che questo aumento è solo un allineamento del precedente cambio di prezzo per gli abbonamenti avventuo sulla versione web desktop.

“A partire dal 1° ottobre, aumenteremo i prezzi dei nuovi abbonamenti di Livello 1 e degli abbonamenti regalo sull’app mobile in oltre 40 Paesi. Questo è lo stesso aumento di prezzo che si è verificato in precedenza sul desktop, solo che si estende ai dispositivi mobili, anziché un nuovo aumento di prezzo.” ha annunciato il supporto di Twitch sui social, specificando che gli utenti verranno avvertiti per tempo tramite comunicazione via email.

