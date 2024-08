Anche le tende e le tapparelle diventano smart con questi switch Tuya: oggi a metà prezzo

Il mondo della domotica offre soluzioni smart praticamente per qualsiasi oggetto presente in casa e quelli che presenta oggi TomTop in offerta sono degli switch molto particolari che permettono di controllare a distanza ed automatizzare sia le tende che le tapparelle, grazie al protocollo Tuya. In super offerta oggi, infatti, arrivano ben 6 interruttori a metà prezzo: soltanto 5.90€ l’uno!

Automatizza e controlla da remote tende e tapparelle con questi switch Tuya

Crediti: Tuya, TomTop

Gli interruttori Tuya Curtain Switch permettono di rendere smart le tapparelle motorizzate, collegando alla rete internet i pulsanti che permettono di alzarle ed abbasserle. Grazie alla comunicazione Wi-Fi, infatti, una volta installati gli switch sarà possibile creare delle automazioni, monitorare lo stato delle tapparelle oppure alzarle ed abbassarle in modo molto veloce direttamente dall’app dello smartphone, anche quando non si è fisicamente a casa.

L’integrazione con l’app Tuya, inoltre, permette di collegare le tapparelle anche agli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, in modo da poter controllare le tapparelle attraverso i comandi vocali. Basterà dire, per esempio, “Alexa, alza la tapparella” per vedere immeditamente entrare in azione Tuya Curtain Switch.

Gli interruttori Tuya Curtain Switch nel kit da 6 pezzi oggi sono disponibili al prezzo di 35.80€, grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è completamente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le