TITAN ARMY V32D4U Pro è il nuovo smart display 4K, portatile e con Android

Dopo il lancio dei nuovi prodotti del brand, ecco fare capolino una novità adatta a chi cerca uno schermo intelligente facile da spostare ed adatto a molteplici utilizzi. TITAN ARMY V32D4U Pro è uno smart display con risoluzione 4K e sistema operativo Android, un dispositivo in grado di unire la praticità di un tablet e le capacità di intrattenimento di un televisore: ora in offerta lancio su Geekmall con la possibilità di riscattare un codice sconto dedicato e l’immancabile spedizione gratis dai magazzini europei dello store!

TITAN ARMY V32D4U Pro debutta in offerta lancio su Geekmall: risparmia con questo codice sconto

Crediti: TITAN ARMY

Il nuovo smart display TITAN ARMY V32D4U Pro è un terminale in grado di offrire un’esperienza di utilizzo comoda ed appagante: per prima cosa è presente uno stand integrato, quindi non è necessario un ulteriore supporto e non va ad ingombrare un mobile o una scrivania. Il dispositivo è composto da uno schermo touch da 31,5″ con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), HDR400, rapporto di contrasto 3000:1 e la possibilità di sfruttare sia l’orientamento verticale che quello orizzontale. Inoltre è possibile anche regolare l’inclinazione e l’altezza (fino a 20 cm), per la massima comodità di utilizzo in ogni situazione. Grazie ad Android 11 è possibile avere un’esperienza completa in stile tablet (con il supporto di tantissime applicazioni), oppure può essere utilizzato come un “normale” televisore.

Crediti: TITAN ARMY

Tra le altre caratteristiche troviamo un microfono con riduzione del rumore (per registrare la voce in modo chiaro, fino ad una distanza di 5 metri), speaker stereo da 10W, una fotocamera magnetica da 8 MP, un chipset octa-core MT8195, 8 GB di RAM, 128 GB di storage ed una batteria da 9.800 mAh (per un’autonomia di circa 4 ore). Lato connettività abbiamo WiFi 6, Bluetooth 5.2, in ingresso HDMI, una porta Type-C e la possibilità di proiettare lo schermo di qualsiasi dispositivo (Android, iOS, MacOS e Windows).

TITAN ARMY V32D4U Pro è utilissimo proprio grazie al suo particolare formato: lo smart display può essere utilizzato come tablet e TV, ma anche come un pratico assistente di fitness (per seguire video e app con allenamenti), per le videochiamate, per ascoltare musica; non solo è touch ma supporta anche le penne e di conseguenza diventa un’utile lavagna elettronica, ideale sia in famiglia che per riunioni di lavoro (per annotare compiti, faccende e idee). Il formato verticale e la fotocamera integrata lo rendono perfetto anche per le dirette streaming dei creator.

Crediti: TITAN ARMY

Il nuovo smart screen TITAN ARMY V32D4U Pro è disponibile in offerta lancio su Geekmall (fino al 3 settembre): basta utilizzare il codice sconto "TITANARMY" ed il prezzo scenderà a 869,9€ (con tanto di spedizione dall'Europa gratis). Oltre a questo modello sono in promozione anche altri monitor del brand: si tratta di display da gaming ad alte performance e dal prezzo accessibile!

