Tineco lancia la promo Back to School: 4 lavapavimenti a prezzi incredibili su Amazon!

Il brand di lavapavimenti e vacuum cleaner smart Tineco ha dato il via a delle offerte imperdibili in occasione del rientro nella routine quotidiana dopo le ferie. La promo Back to School vede protagonisti quattro soluzioni della lineup dedicate alla cura dei pavimenti: performance al top, funzionalità intelligenti e tutta la qualità di un’azienda nota a livello globale per le sue capacità. Il primo modello da tenere d’occhio è sicuramente Tineco Floor ONE S5: si tratta di una lavapavimenti smart in grado di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco, sia bagnato che asciutto. Maneggevole, con testina flessibile e dotata di un’impugnatura ergonomica, Floor ONE S5 utilizza la tecnologia iLoop Smart per eliminare ogni problema di sporco. La lavapavimenti rileva automaticamente il livello di pulizia delle superfici, regolando la potenza e il flusso dell’acqua (in modo da ottimizzare risorse e autonomia). Il prezzo scende a soli 309€ (invece di 389€) con l’iniziativa Back to School di Tineco: la promo è valida fino al 4 settembre!

Tineco Floor ONE Stretch S6 è l’aspirapolvere e lavapavimenti in grado di piegarsi a 180°: questa caratteristica lo rende il prodotto ideale per raggiungere qualsiasi superficie, anche le più difficili da raggiungere (sotto ad un mobile o sotto letti e divani). Anche in questo caso non mancano le migliori tecnologie: il sensore smart iLoop, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto, per un’autonomia migliorata (fino a 40 minuti di utilizzo continuo). Tra le altre caratteristiche abbiamo anche un design rinnovato: il serbatoio dell’acqua pulita è posizionato sopra la spazzola e ha un’altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale. Tineco Floor ONE Stretch S6 è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 479€, anziché 599€.

Tineco Floor ONE S7 Pro è uno dei prodotti di punta della serie: ci troviamo di fronte ad una soluzione top, in grado di pulire anche lo sporco più ostinato (sia quello secco che umido), aspirando e lavando contemporaneamente e rimuovendo. Grazie al sistema Balanced-Pressure Water Flow (MHCBS) le pulizie diventano ancora più efficienti: il raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco prima che inizi il ciclo di pulizia successivo. I residui di acqua sporca sono minimi e il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto notevolmente grazie all’utilizzo dell’acqua pulita, all’efficacia del sistema MHCBS e alla rotazione al alta velocità dei rulli (450 giri al minuto). In questo modo i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi, per un’igiene completa e senza cattivi odori; lo stesso sistema di autopulizia è pensato per prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri. Tineco Floor ONE S7 Pro è in sconto a 549€ (invece di 719€), sempre su Amazon!

La nostra panoramica delle offerte Back to School del brand si conclude con Tineco iFloor 5 Breeze Complete, in promo a 239€ (anziché 299€): si tratta del modello più economico tra quelli proposti, ma al contempo uno dei più apprezzati. Leggera e maneggevole, pesa meno di 5 kg ed è facile da manovrare: una lavapavimenti pensata per pulire a fondo, ma senza stress. I rulli sono autoriflettenti, ossia si puliscono automaticamente durante l’uso (evitando di trattenere lo sporco e azzerando la possibilità che si formino cattivi odori). Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capienza di 800 ml mentre quello dell’acqua sporca raggiunge i 750 ml; l’autonomia è di circa 35 minuti, l’ideale per una pulizia approfondita di tutti i pavimenti della casa.

