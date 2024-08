TikTok rinnova i messaggi diretti: ecco sticker e chat di gruppo

TikTok ha annunciato in questi giorni una espansione dei messaggi diretti sulla piattaforma, che guadagneranno nuove funzionalità e possibilità di condivisione. Nonostante il social sia fondamentalmente utilizzato per la condivisione di video brevi, tra i più giovani è sempre più utilizzato anche per conversare con gli amici e fare nuove amicizie. Per questo motivo, ByteDance, ha deciso di ampliare le possibilità offerte da TikTok introducendo le chat di gruppo e gli sticker.

TikTok è sempre più social: la piattaforma si allarga con le chat di gruppo

Grazie alle nuove chat di gruppo fino ad un massimo di 32 persone, gli utenti di TikTok creare un’esperienza di visione condivisa con amici, familiari e community, guardando, commentando e reagendo insieme in tempo reale, rendendo ogni interazione più dinamica e connessa. Per aiutare gli adolescenti più grandi di 16-17 anni a godere dei vantaggi di questa funzionalità, ByteDance sta adottando misure importanti per bloccare la comunicazione con gli estranei.

Tutti, compresi gli adolescenti, possono essere aggiunti a una chat di gruppo solo dai loro amici (persone che seguono e che a loro volta seguono loro).

Se a un adolescente viene inviato un link per unirsi a una conversazione di gruppo, non potrà unirsi a meno che il gruppo non includa almeno un amico in comune. Se è idoneo a unirsi, dovrà prendere una decisione proattiva per unirsi.

Quando un adolescente crea una conversazione di gruppo, per impostazione predefinita gli chiederemo di esaminare e approvare i nuovi partecipanti.

Su TikTok, inoltre, è adesso possibile creare ed inviare sticker ad amici e conoscenti: gli adesivi offrono opzioni di chat visiva divertenti e creative che incoraggiano la community a creare e caricare i propri sticker personalizzati che tutti possono utilizzare. Utenti e creator potranno realizzare i propri adesivi seguendo le indicazioni sulla pagina ufficiale del social network.

