Telegram compie 11 anni e festeggia con un nuovo aggiornamento: tutte le novità

Sembrano passati soltanto pochi anni, ma in queste settimane Telegram festeggia il suo undicesimo compleanno e per festeggiare offre a tutti un nuovo aggiornamento con tante novità. Nel corso degli ultimi anni sono davvero centinaia le funzionalità inedite aggiunte dagli sviluppatori, con la community di appassionati di quello che è diventato un vero e proprio social network sembra in attesa di nuove piccole rivoluzioni che cambiano il modo con cui gli utenti interagiscono tra di loro.

11 anni e non sentirli: tutte le novità del nuovo aggiornamento di Telegram

Crediti: Telegram

Con l’aggiornamento pubblicato in questi giorni arrivano le Reazioni stella e gli Abbonamenti con le stelle che permettono agli utenti di supportare i creatori di contenuti, i media a pagamento per i bot e gli account Business, e una nuova modalità per i canali che permette agli amministratori di pubblicare come i loro altri canali o profili personali.

Reazioni stella : gli utenti adesso possono supportare direttamente i canali utilizzando le reazioni a stella

: gli utenti adesso possono supportare direttamente i canali utilizzando le reazioni a stella Abbonamenti con le stelle : tramite i canali adesso si possono creare speciali link d’invito che permettono di unirsi in cambio di un pagamento mensile in stelle.

: tramite i canali adesso si possono creare speciali link d’invito che permettono di unirsi in cambio di un pagamento mensile in stelle. Media a pagamento per i bot : i creator dei canali possono monetizzare i post pubblicando foto e video a pagamento

: i creator dei canali possono monetizzare i post pubblicando foto e video a pagamento Super Canali : i canali da oggi possono sembrare più simili ai gruppi, con gli amministratori che possono pubblicare con i loro profili personali o con altri canali

: i canali da oggi possono sembrare più simili ai gruppi, con gli amministratori che possono pubblicare con i loro profili personali o con altri canali Visualizzatore di documenti su iOS: documenti come .pdf, .xls o .docx vengono ora aperti in schede separate del browser

Vi ricordiamo che Telegram è disponibile sia su Android che su iOS per quanto riguarda la versione mobile, oltre che su Windows, macOS e Web per quanto riguarda la versione desktop.

