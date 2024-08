Tecno mostra i muscoli a Huawei: Phantom Ultimate 2 è il suo tri-pieghevole

Lo scorso anno Tecno Mobile ha stupito con il suo smartphone rollable, un concept mostrato anche ad IFA e che ha mostrato l’interesse del brand per i telefoni con display arrotolabili. Ora la compagnia asiatica fa il bis con Tecno Phantom Ultimate 2, un’altra prima volta: si tratta dello smartphone tri-pieghevole dell’azienda, per ora solo un concept ma con tanto potenziale.

Tecno Phantom Ultimate 2 è il primo smartphone tri-pieghevole del brand: bellissimo ma è ancora un concept

Crediti: Tecno

Il primo marchio che lancerà un telefono tri-fold (ossia con uno schermo pieghevole in due punti e quindi richiudibile in tre parti) sarà Huawei, almeno secondo le varie indiscrezioni. Lo smartphone è anche stato avvistato dal vivo, nelle mani del presidente della casa cinese, e dovrebbe debuttare ad un prezzo particolarmente salato. Samsung ha mostrato alcuni prototipi ma si vocifera che non sia ancora pronta per un modello commerciale; Xiaomi dovrebbe seguire Huawei e lanciare un tri-fold nel corso del 2025 (sempre secondo voci di corridoio). E ora, insieme a questi nomi top spunta anche Tecno con il nuovo Phantom Ultimate 2, il primo smartphone tri-pieghevole del brand.

Il dispositivo in questione è ancora un concept ma dovrebbe trovare spazio tra i grandi nomi tech in occasione di IFA 2024 (la fiera berlinese avrà luogo dal 6 al 10 settembre). Il nuovo modello della famiglia Phantom presenta un ampio schermo pieghevole in grado di estendersi fino a 10″ (3K, 2.880 x 1.620 pixel in 4:3); si tratta di un pannello OLED LTPO con tecnologia TDDI e quando chiuso misura solo 6,48″ di diagonale. Ovviamente le innovazioni tecniche non riguardano solo il display: Phantom Ultimate 2 monta una doppia cerniera di ultima generazione, in grado di resistere fino a 300.000 pieghe e di offrire uno spessore complessivo della struttura di soli 11 mm. Anche la batteria non è da meno, dato che si tratta di una soluzione da appena 0,25 mm di spessore. Il telefono può essere posizionato in vari modi, ad esempio in stile laptop, con una porzione di schermo che ospita la tastiera virtuale.

Crediti: Tecno Crediti: Tecno

Purtroppo Tecno Phantom Ultimate 2 non ha una data d’uscita e non sappiamo se diventerà effettivamente un prodotto consumer (parliamo pur sempre di un concept). Decisamente più tangibili e reali sono Phantom V Fold 2 e V Flip 2: i nuovi pieghevoli del brand sono ormai vicinissimi all’uscita.

