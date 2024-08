Snapdragon 8 Gen 4 e GPU Adreno 830: nuovi record per sfidare Apple

Aggiornamento 22/08: nuovi dettagli sulle tecnologie della GPU dello Snapdragon 8 Gen 4, li trovate nell’articolo.

Spesso i rumor attorno a un System-on-a-Chip come Snapdragon 8 Gen 4 tendono a concentrarsi attorno alla CPU, ma sappiamo che la sua GPU Adreno 830 non sarebbe da meno. Finora non avevamo avuto informazioni concrete sulla nuova componente hardware del SoC, ma di recente il leaker Digital Chat Station ha fatto luce su di esso, rivelandone l’inedita architettura Slice e una tecnologia per aumentare il frame rate.

Snapdragon 8 Gen 4: ecco cosa si vocifera della sua nuova GPU Adreno 830

The "new technology" DCS mentioned is called "dynamic wave pairing", which was patented by Qualcomm in 2022.https://t.co/beaLmbyVrv — sun.dtsi (@negativeonehero) June 7, 2024

Sul nome non c’è ancora sicurezza, ma già il fatto che dalla GPU Adreno 750 dello Snapdragon 8 Gen 3 si passi a una Adreno 830 anziché 760 fa supporre che Qualcomm sia passata dalla serie 7xx a quella 8xx per sottolineare cambiamenti significativi. A partire dalla frequenza di clock: inizialmente si vociferava di un clock di 935 MHz, ma più verosimilmente aumenterebbe a 1.250 MHz rispetto ai 903 MHz dello Snap 8 Gen 3; considerato che la GPU dell’8 Gen 3 Leading sale a 1.000 MHz, è lecito aspettarsi che un eventuale Snap 8 Gen 4 for Galaxy avrebbe una GPU dal clock ulteriormente elevato.

I rumor parlano di prestazioni al pari di Apple M2 pur essendo implementata in uno smartphone anziché in un PC. Per quanto riguarda la cosiddetta Slice GPU, farebbe riferimento a un brevetto depositato nel 2022 da Qualcomm denominato Dynamic Wave Pairing. Il suo essere “a fette” significherebbe una GPU divisa in sezioni, ognuna delle quali con la propria memoria, cache e pipeline, architettura che migliorerebbe le performance al punto da poter essere paragonata a quella del SoC Apple.

I rumor hanno anche menzionato una tecnologia in stile DLSS/FSR Frame Generation di NVIDIA/AMD, in poche parole una tecnica d’interpolazione dei frame che servirebbe ad aumentare il frame rate nei giochi aggiungendo frame generati artificialmente sulla base di ciò che c’è a schermo. Tuttavia, questa non sarebbe un’esclusiva dello Snapdragon 8 Gen 4, visto che sarebbe previsto un aggiornamento che la implementerebbe anche s Snapdragon 8 Gen 3 e 8s Gen 3.

Con Apple A17 Pro, l’azienda di Cupertino ha realizzato un microchip capace di portare videogame AAA del calibro di Death Stranding, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake e Assassin’s Creed Mirage su iPhone 15 Pro e Pro Max. I produttori Android non possono fare altrettanto, perché servirebbe l’intervento di Qualcomm per avere SoC altrettanto potenti, e forse l’Adreno 830 potrebbe andare in quella direzione, a scapito di smartphone costosissimi.

