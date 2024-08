Si torna a scuola con Eleglide: fino al 30% di sconto sulla tua nuova bici elettrica!

È partita la nuova promozione Eleglide per il ritorno a scuola: quale modo migliore di una bici elettrica nuova di zecca per ricominciare alla grande? Con l’iniziativa “Si torna a scuola” risparmi fino al 30% sulla tua nuova e-bike targata Eleglide o Touroll: le nuova occasioni arrivano direttamente tramite Amazon, per un risparmio top!

Parte la promo “Si torna a scuola” con le bici elettriche Eleglide in sconto fino al 30% in meno: un’occasione d’oro, fino al 4 settembre

Crediti: Eleglide

La promozione Back to School di Eleglide vede protagonisti tre modelli, tre bici elettriche perfette per affrontare gli spostamenti quotidiani in tutta sicurezza e all’insegna della comodità (senza dimenticare che si tratta di spostamenti agili e green). Se fino a questo momento hai utilizzato i mezzi pubblici, sicuramente l’esperienza offerta da una e-bike ti farà rinascere: niente più traffico, niente viaggi in mezzi sovraffollati e – sopratutto – una scelta ecologica ma anche economica (dato che utilizzare un veicolo elettrico permette di risparmiare e di muoversi con la massima libertà ed autonomia).

La prima bici elettrica in offerta con l’iniziativa “Si torna a scuola” è Eleglide M2, una mountain bike disponibile in due versioni (con pneumatici Kenda da 27,5″ e da 29″). I freni a disco idraulici permettono viaggi all’insegna della sicurezza mentre la sospensione idraulica anteriore (con blocco) evita gli sbalzi, per una guida comoda in ogni situazione. Presenti all’appello un cambio Shimano a 24 velocità, 5 livelli di pedalata assistita ed un pratico display LCD per visualizzare tutti i parametri del veicolo. La bici monta un motore brushless da 570W (con coppia da 55 NM) mentre la batteria rimovibile da 540 Wh garantisce un’autonomia fino a 125 km in modalità assistita. Il prezzo di Eleglide M2 scende a 779€ su Amazon, ma solo fino al 4 settembre.

Crediti: Touroll

Si cambia tipologia di bici con Eleglide T1 Step-Thru, un modello caratterizzato da un tipo di guida meno sportivo e più improntato agli spostamenti in città (non a caso è presente anche un utilissimo portapacchi posteriore). Nonostante lo stile differente, siamo alle prese con una soluzione perfetta per muoversi con agilità: l’e-bike è dotata di un motore da 250W (e una coppia da 50 NM), pneumatici CST da 27,5 x 1,75″, un cambio Shimano a 7 velocità, 5 livelli di pedalata assistita e la modalità Push da 6 km/h (utile per portare la bici a mano, senza sforzo). Per l’autonomia si parla di circa 100 km in modalità assistita, con una capiente batteria rimovibile da 468 Wh. In questo caso il prezzo è di 879€, sempre su Amazon.

Completa il quadro la bici elettrica Touroll J1, in promozione a 729€. Si tratta di una e-bike per il trekking, utile per le tue passeggiate rilassanti e per muoverti in città senza restare bloccato nel traffico. Il motore da 250W garantisce spostamenti senza sforzo, anche su strade con pendenza (leggera), il tutto con un’autonomia di 100 km in modalità assistita. Gli pneumatici Kenda da 27,5 x 2,1″ offrono la massima aderenza su asfalto e strade secondarie, anche grazie alla sospensione anteriore. Presenti all’appello un cambio Shimano a 7 velocità, un faro anteriore certificato StVZO, un display LCD da 1,8″ e un doppio sistema di freni (a disco ed elettrico). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

