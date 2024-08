Il visore XR di Samsung su GeekBench: il SoC sarà molto potente

L’esordio di Apple Vision Pro è stato tutt’altro che trionfante, per un prodotto che per ora è troppo costoso per poter ambire a diventare un successo commerciale. Ma si sa, la rivalità fra aziende fa sì che ci sia la voglia, a tratti la necessità di proporre la propria alternativa: si vocifera che all’orizzonte ci sia un visore XR anche da parte di Samsung, e che adesso abbia fatto la sua apparizione su GeekBench.

Il visore XR di Samsung fa la sua prima comparsa su GeekBench: specifiche svelate

Il prodotto in questione è siglato come SM-I130, e il fatto che sia la prima volta che vediamo utilizzata la lettera “I” nelle sigle tecniche dei dispositivi Samsung non sarebbe un caso. Il risultato di 1.076/2.078 punti in single/multi-core non ci dice molto, mentre le specifiche elencate ci permettono di sapere che ad alimentare questo visore ci sarebbe lo Snapdragon XR2+ Gen 2 sviluppato da Qualcomm in collaborazione con Google e proprio Samsung.

È la versione overclockata dell’XR2 presente all’interno di Meta Quest 2, HTC Vive Focus 3 e Pico 4, realizzato da TSMC sul nodo a 4 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz (1 x Kryo Prime + 4 x Kryo Gold + 3 x Kryo Silver), GPU Adreno 740 e memorie LPDDR5 e UFS 3.1. Può pilotare schermi fino in 4.3K a 90 fps per occhio, fino a 12 telecamere simultaneamente per rilevare i movimenti di mani con un ritardo di soli 12 ms, testa e volto, gestire video 8K 60 fps e ha connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Nonostante i rallentamenti di vendite riscontrati da Apple, Samsung avrebbe accelerato lo sviluppo del suo competitor: si vocifera che a ottobre 2024 verranno inviati i primi kit di sviluppo software, per un lancio atteto nel Q1 2025.

