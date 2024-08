Samsung annuncia la nuova politica di aggiornamento delle sue smart TV

Se siete fra i possessori di una delle molte smart TV Samsung presenti sul mercato, allora potrebbero esserci buone notizie lato aggiornamenti. Per quanto non siano un argomento tanto importante quanto in ambito smartphone, anche i televisori richiedono un certo mantenimento del software nel tempo. E visto quanto fatto a inizio 2024 per i suoi telefoni, la compagnia sud-coreana ha deciso di annunciare una nuova politica per consolidare la sua posizione di leadership.

Le smart TV Samsung avranno lo stesso trattamento di aggiornamento degli smartphone

Che si parli di Samsung o di altri marchi concorrenti, solitamente vengono offerti 2/3 anni di aggiornamenti. Ma dopo averlo annunciato per smartphone e tablet, adesso Samsung ha annunciato che passerà a 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo Tizen che installa sulle sue smart TV, il ché prolungherà la tempistica di rilascio di eventuali nuove feature e patch di sicurezza.

“Aumenteremo il divario nella quota di mercato con le aziende cinesi” come TCL, Hisense e Xiaomi, ha affermato il presidente della divisione TV Yong Seok-woo, superando anche il supporto a 5 anni offerto dalla diretta rivale LG. Rimane una spanna in avanti Apple TV: il primo modello con tvOS risale al 2015, e da allora continua a essere aggiornato. Attenzione, però: a quanto pare, questa novità di Samsung riguarderà solo i modelli del 2024 e alcuni del 2023.

