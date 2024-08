One UI 7.0 in test su vari Samsung, ma la vera novità sarà la One UI 7.1

E se vi dicessi che l’aggiornamento One UI 7.0 potrebbe essere meno importante di quello alla One UI 7.1? Con la 7.0 avverrà ufficialmente il passaggio da Android 14 ad Android 15 in casa Samsung, quindi parliamo comunque di un aggiornamento che non sarà per niente da sottovalutare. Come ogni passaggio di versione del firmware Android e One UI, le novità da parte di Google e Samsung non mancheranno, ma secondo un noto insider le modifiche più sostanziose potrebbero arrivare successivamente.

Sia nei server Samsung che nel database di GeekBench, l’aggiornamento One UI 7.0 basato su Android 15 è stato avvistato a bordo di smartphone quali Samsung Galaxy A73, A55, A54 e A53. Sappiamo quindi per “certo” che il major update arriverà su questi modelli, anche se la lista sarà ovviamente molto più lunga di così. Se foste fra i proprietari di questi, sappiate però che potrebbero esserci brutte notizie per Galaxy AI.

One UI 7.0 focuses on animation (including elegant animation) and system fluency.

One UI 7.1 will add more functions because it is an important part of S25. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 6, 2024

Ai suddetti avvistamenti si aggiungono le rivelazioni di Ice Universe, secondo cui l’aggiornamento alla One UI 7.0 si concentrerà su obiettivi quali animazioni migliorate e fluidità di sistema; informazioni che ritroviamo anche nei rumor precedenti, che delineano una release software che punterebbe principalmente a rifinire l’estetica generale.

Le novità più sostanziose arriverebbero invece con la One UI 7.1, che sarebbe rilasciata assieme alla serie Samsung Galaxy S25 e che quindi porterebbe con sé nuove funzioni, anche se è ancora prematuro sapere quali potrebbero essere. Sicuramente ci sarà in ballo l’intelligenza artificiale, in un 2025 che si prospetta sarà l’ultimo anno in cui Galaxy AI sarà gratis.

