Niente Slim o Ultra: chiamatelo solo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Da mesi circolano indiscrezioni e voci di corridoio in merito a due nuove versioni dell’ultimo pieghevole di Samsung: stiamo parlando di Galaxy Z Fold 6 Slim e Z Fold 6 Ultra, uno caratterizzato da un corpo sottilissimo ed una variante “potenziata”. Tuttavia già da un po’ di tempo si è iniziato a credere che i due in realtà siano lo stesso telefono ed ora dice la sua anche uno dei insider più noti ed affidabili: il nuovo telefono sarà Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, parola di Evan Blass!

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: è questo il nome della versione conosciuta finora come Z Fold Slim o Ultra?

Stando alle parole del leaker (ripetiamo, uno dei più affidabili in circolazione, anche se ovviamente si tratta di un’indiscrezione) non ci sarà nessun Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim oppure Ultra. Il colosso tecnologico cinese avrebbe optato per un unico dispositivo da aggiungere alla serie Z, ma con un nome parecchio essenziale: Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. L’insider non rileva il motivo dietro questa decisione ma possiamo provare a fare un’ipotesi. Lanciare un terminale con la dicitura Slim oppure Ultra avrebbe creato un precedente, ossia un modello il pubblico avrebbe potuto percepire come un’aggiunta fissa (anche per la prossima generazione, quindi). Restando con un generico “Special Edition” il telefono si presenta come un’esperimento una tantum. Ovviamente questa è solo un’ipotesi: l’ultima parola spetta sempre a Samsung!

Inoltre pare che questa variante arriverà solo in Cina e Corea del Sud; al momento non è dato di sapere se ci sarà o meno anche una versione per i mercati occidentali. Ma quali sarebbero le grandi novità della nuova incarnazione del pieghevole di Samsung rispetto alla versione standard? Il nome iniziale Slim la dice lunga: Samsung Galaxy Z Fold Special Edition dovrebbe essere più sottile di Z Fold 6 Fo (12,1 mm) ed avere uno spessore di soli 11 mm. Il dispositivo dovrebbe mancare del digitalizzatore interno e quindi perdere il supporto alla S Pen. D’altro canto ci sarebbero schermi leggermente più grandi, da 6,5″ e 8″ anziché 6,3″ e 7,6″. Come evidenziato già in precedenza da alcuni leaker, il telefono non avrebbe niente di Ultra ma sarebbe solo più sottile; tuttavia è probabile che ci siano anche altre novità da scoprire.

L’uscita della Special Edition sarebbe prevista per il mese di ottobre 2024 (oppure a fine settembre), secondo i leak. Come anticipato poco sopra si tratterebbe di un’esclusiva asiatica e quindi non dovrebbe arrivare nel nostro paese; addirittura si vocifera di un quantitativo limitatissimo di unità.

