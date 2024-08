Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim avrà una feature mai vista su un pieghevole

C’è una certa dose di attesa per Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, il modello con cui l’azienda sud-coreana vuole controbattere alla concorrenza cinese. Dopo aver avuto il monopolio delle vendite per diversi anni, l’arrivo dei pieghevoli cinesi sui mercati asiatici e internazionali ha attentato alla sua posizione, finendo per essere scalzata da Huawei, che pur non godendo di piena salute sta recuperando terreno.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe essere il primo pieghevole costruito in titanio

Ma quali saranno le armi di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, precedentemente chiacchierato come Z Fold 6 Ultra? Come suggerito dal nome stesso, il suo asso nella manica principale sarà il suo essere più sottile di Z Fold 6. Non sarebbero previsto record, però: rispetto ai 12,1 mm di Z Fold 6, la sua variante Slim scenderebbe a uno spessore di 11 mm, un miglioramento non ancora all’altezza dei 9,3 mm di Honor Magic V3.

Per ottenere questo risultato, Samsung avrebbe scelto di togliere il digitalizzatore e quindi niente S Pen, che non soltanto non avrà un alloggiamento nella scocca ma non sarà affatto supportata. Questo sarà un passo indietro dal modello base, ma che offrirebbe a Samsung la chance di migliorarne la resistenza.

I modelli attuali, ovvero Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, utilizzano materiali come l’acciaio e la fibra di carbonio per dare maggiore rigidità al telaio ed evitare che si danneggi se stressati. Per il nuovo Z Fold 6 Slim sarebbe prevista l’introduzione di una piastra posteriore in titanio in modo da tenere alto il grado di resistenza ma allo stesso tempo permettere uno spessore ridotto.

Se confermato, Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim sarebbe il primo pieghevole mai realizzato con parti in titanio, sulla scia di quanto visto con Samsung Galaxy S24 Ultra, a fronte di un prezzo più alto.

