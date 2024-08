Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim certificato: sarà molto costoso, spunta la data

Aggiornamento 269/08: trapela in rete la prima certificazione di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, trovate i dettagli nell’articolo.

Sono mesi che in rete rimbalza l’ipotesi che Galaxy Z Fold 6 venga accompagnato da un’altra variante, e adesso si aggiunge un’altra ipotesi: Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim. Da quando esiste la serie Galaxy Fold, ogni anno ne esce un solo modello, a differenza di quella Galaxy S che si presenta in più versioni. Tuttavia, la stratificazione sta entrando a far parte anche della gamma dei pieghevoli, come ha fatto vivo con X Fold 3 e 3 Pro: ma cosa cambierà con questo modello di Samsung?

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim: e se fosse questo il secondo Fold di cui tanto si parla?

Panel shipments start in Q4'24, will likely launch in Q1'25 with S25 Series… — Ross Young (@DSCCRoss) May 24, 2024

Le dichiarazioni di Ross Young vanno prese con una certa attendibilità, essendo un insider sempre molto preciso e puntuale quando si parla di schermi per smartphone, argomento particolarmente sensibile in ambito pieghevoli. Nonostante il nome potrebbe far pensare a un modello soltanto più compatto, Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim avrebbe schermi più grandi rispetto a quelli di Galaxy Z Fold 6, seppur non radicalmente: da 6,3″ e 7,6″ salirebbe a 6,5″ e 8″.

Cambierebbero anche le proporzioni del display esterno, modifica già apportata con Z Fold 6 standard, che è passato dai 23.1:9 di Z Fold 5 a un aspect ratio attorno ai 22:9. Nel caso di Z Fold 6 Slim, si vocifera che avrebbe un rapporto come quello di Samsung Galaxy S24 Ultra, cioè di circa 19.5:9. Avere forme più vicine a quelle degli smartphone tradizionali gli permetterebbe di offrire una migliore fruibilità delle app da chiuso, che non sarebbero costrette ad adattarsi a un form factor.

Sarà più economico o più costoso? Non è ancora chiaro, ma il fatto che Apple starebbe preparando un iPhone 17 Slim come suo modello di punta potrebbe suggerirci che la seconda opzione sia quella giusta. L’insider dice niente S Pen, però, e questo ne ridimensionerebbe le ambizioni, peccando di una funzionalità invece presente sul modello base. Ma sarebbe proprio l’assenza del digitalizzatore per il pennino che gli permetterebbe di essere più sottile.

Ma quanto? Secondo recenti indiscrezioni dalla Corea del Sud, da chiuso avrebbe uno spessore di circa 11 mm, ricordando che l’attuale Z Fold 6 misura 12,1 mm. Sarebbe sì una diminuzione ma non così considerevole, se si pensa che Honor Magic V3 detiene l’attuale record con i suoi 9,3 mm e che anche Xiaomi MIX Fold 4 può vantare i suoi 9,5 mm. Inoltre, Samsung avrebbe deciso di eliminare il digitalizzatore dall’interno dello schermo principale ergo sarebbe assente il supporto alla S Pen.

Sulla vicenda attorno a Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim si esprime anche il celebre leaker Ice Universe, che su Weibo ha anche lui rimarcato come questo sarebbe proprio Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Il motivo? L’inedito pieghevole Samsung “non ha niente di Ultra“, secondo l’insider, ma sarebbe “soltanto più sottile“, immaginiamo in maniera incisiva, rispetto al modello standard. Nei commenti, Ice Universe aggiunge che sarebbe più costoso ma senza altri upgrade, mantenendo quindi invariata la sua scheda tecnica.

Galaxy Z Fold6 Slim will be named Samsung W25 in China, which is lighter, thinner and larger than Fold6.

Will be released in October and does not support SPen. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 18, 2024

Alle domande degli utenti sull’esistenza o meno di Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, Ross Young ha affermato che alla fine questo sarebbe il nome di Z Fold 6 Slim.

Parlando di tempistiche, dato che gli schermi inizierebbero a essere spediti nel Q4 2024, inizialmente si vociferava che il lancio sarebbe previsto nel Q1 2025, probabilmente assieme alla serie S25 e quindi circa 6 mesi dopo quello di Z Fold 6. Tuttavia, più recentemente Ice Universe ha affermato che sarebbe previsto prima, cioè per ottobre 2024, anche se potrebbe essere acquistabile da pochi, per un pieghevole che si prevede venderà qualcosa come 400.000/500.000 unità.

Se ci fossero ancora dubbi sulla sua esistenza, nel database dell’ente certificativo Safety Korea Certification è apparso sotto forma di SM-F958N, sigla tecnica che da tempo accompagna Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim. Ancora una volta, nessuna conferma sul nome commerciale, ma il fatto che sia stato certificato ne avvicina la data di presentazione, che si vocifera potrebbe essere fissata per il 25 settembre.

