Samsung Galaxy Tab S10: solo due modelli per contrastare iPad Pro (c’è una “conferma”)

Aggiornamento 06/08: arriva la conferma del fatto che la serie Tab S10 avrà solo due modelli. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Continua a fortificarsi l’evidenza che Samsung starebbe per cambiare strategia con la sua serie Galaxy Tab S10, che più passa il tempo più riceve rumor che modificano le carte in tavola. È dal 2022 che l’azienda sud-coreana propone i suoi tablet di fascia più alta in tre versioni: è successo con Tab S8, poi con Tab S9 ma questo non dovrebbe ripetersi con i prossimi modelli in arrivo.

La linea Samsung Galaxy Tab S10 passerà da tre a due modelli: “colpa” di Apple

Crediti: Onleaks x AndroidHeadline

Dalla Corea del Sud arriva un report che vedrebbero la famiglia di tablet essere presentata soltanto in due modelli, ovvero Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra. Verrebbe così eliminato il modello più economico: potrebbe sembrare strano che S10+ ed S10 Ultra vengano proposti senza una versione base, ma Samsung potrebbe decidere di non cambiarne le denominazioni per enfatizzarne le caratteristiche avanzate (una scelta comprensibile). Le ultime novità sembrano proprio guardare in questa direzione: i due tablet sono stati certificati dall’ente IMEI, sia con i numeri di modello che con i nomi commerciali. Samsung Galaxy Tab S10+ compare con le sigle SM-X826B, SM-X826N e SM-X828U mentre il fratello maggiore Galaxy Tab S10 Ultra spunta come SM-X926B, SM-X926C e SM-X926N. I vari codici fanno riferimento alle regioni di vendita; inoltre ci sono varianti con connettività mobile e altre solo WiFi.

Crediti: GizmoChina

Ma per quale motivo Samsung dovrebbe passare da tre a due tablet? Le indiscrezioni parlano della volontà da parte del brand di rispondere a quanto fatto da Apple con i suoi ultimi iPad Pro, che attualmente sono i tablet più avanzati in circolazione, specialmente lato display dove Samsung sta perdendo la sua storica posizione di leadership. Per risultare più appetibile, S10+ ed S10 Ultra verrebbero proposti nelle diagonali da 12,4″ e 14,9″, quest’ultima più larga di quella da 14,6″ dell’attuale S9 Ultra (anche se i render non concordano) e in generale maggiori di quelle da 11″ e 13″ dei tablet Apple.

Crediti: GizmoChina

Un altro metodo di differenziazione rispetto a Apple potrebbe essere quello dei prezzi, visto il più elevato costo degli iPad Pro. Avere schermi così grandi non aiuterebbe ad abbassare i costi di produzione, ma circolano rumor su un inedito cambio di microchip. Infatti da quanto emerso su Geekbench sembra che i prossimi tablet della gamma Samsung Galaxy S10 faranno affidamento su chipset MediaTek (anziché Exynos o Snapdragon).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le