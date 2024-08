Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra, nuove immagini: difficile innovare su tablet

Aggiornamento 22/08: pubblicate le nuove immagini ufficiose di Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra, le trovate nell’articolo.

Anche se arriveranno più tardi del previsto, i tablet della serie Galaxy Tab S10 si intravedono all’orizzonte, e questa volta avremo solamente Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra. Per qualche anno, la gamma principale di fascia alta marchiata Samsung è stata proposta al pubblico in tre modelli: base, plus e ultra. Ora anche le immagini render ci confermano la cancellazione del modello base, ma non aspettatevi chissà quali novità.

Trapelano le immagini render dei prossimi tablet Samsung Galaxy Tab S10+ ed S10 Ultra

Mettendolo uno di fianco all’altro, si può subito notare che Samsung Galaxy Tab S10+ ha una cornice standard attorno allo schermo, mentre la variante S10 Ultra è nuovamente caratterizzata da bordi ristretti e un notch per accogliere la doppia selfie camera con l’aggiunta della lente ultra-grandangolare.

Dimensionalmente parlando, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra avrebbe le stesse dimensioni del modello precedente, con misure pari a 326,4 x 208,6 x 5,45 mm. Non cambierebbe nemmeno la disposizione dei vari elementi che ne compongono la scocca: quattro speaker stereo AKG, tasti laterali per accensione/spegnimento e regolazione del volume, doppia fotocamera e attacco magnetico per il collegamento della S Pen.

Se le dimensioni non cambiano questo significa che quasi sicuramente sarà implementato lo stesso schermo, un pannello Dynamic AMOLED 2X da 14,6″, molto probabilmente con specifiche invariate WQHD+ a 120 Hz. Inoltre, le certificazioni di rito ci fanno sapere che verrà mantenuto anche il supporto alla ricarica rapida a 45W

Cosa cambierebbe, quindi? Certamente il software, che sarà basato sulla rinnovata interfaccia proprietaria One UI 6.1.1 e annesse nuove funzioni AI, ma anche l’hardware, con l’utilizzo di SoC che non vi aspettereste. Non ci resta che attendere il mese di ottobre 2024, quando è previsto l’evento di presentazione assieme a S24 FE e forse anche il tanto atteso Z Fold 6 Slim.

