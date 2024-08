Samsung Galaxy S26+ e S26 Ultra potrebbero non arrivare mai, ma c’è una spiegazione

Qualsiasi azienda, Samsung compresa, mischia le carte e decide di cambiare i nomi dei propri modelli di smartphone, cosa che si rumoreggia potrebbe avvenire con la serie Galaxy S26. È dal 2020 che i top di gamma sud-coreani vengono presentati al grande pubblico in tre versioni: base, Plus e Ultra. Come vi ho spiegato in questo editoriale, questi cambiamenti vanno di pari passo con le strategie commerciali che si rinnovano, specialmente quando vengono aggiunti nuovi modelli.

Samsung Galaxy S26+ e S26 Ultra potrebbero cambiare nome, con un ritorno al passato

Google had a weird name for Fold but they are not the only one



I hear Samsung could do the same



Ultra could be called Note, Plus would be Pro



What sounds better?

Galaxy S25 Ultra or Galaxy S25 Note ? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 16, 2024

Il primo cambiamento in tal senso ci fu nel 2015, quando da un solo top di gamma si passò a due con Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge, con la nomenclatura “Edge” (“Bordo”) che serviva per rimarcare l’introduzione degli schermi curvi ai bordi. Poi nel 2017, quando gli schermi curvi erano prerogativa di entrambi i modelli e vennero quindi creati Samsung Galaxy S8 ed S8+, dove in “Plus” indicava dimensioni e specifiche maggiorate.

Infine nel 2020, quando da due si passò a tre modelli con Samsung Galaxy S20, S20+ e l’aggiunta di un S20 Ultra che rese il Plus non più il modello più ambito bensì una versione semplicemente più grande di quello base. Chi vuole il meglio deve optare per quello Ultra, il ché ha portato il modello Plus a diventare il modello meno appetibile, come confermato dai dati di vendita.

Questo portò a voci di corridoio che affermavano come Samsung avesse deciso di cancellare il modello Plus, salvo poi essere smentite dalla presentazione di Galaxy S24+. Che S24+ sia meno conveniente di S24 ed S24 Ultra potrebbe non essere un problema, bensì una scelta della stessa Samsung, che in questo modo potrebbe indirizzare le vendite verso i modelli che le garantiscono maggiori profitti o che meglio si adattano ai suoi obiettivi di mercato.

Nonostante la smentita, non è da escludere che Samsung abbia valutato di cambiare la strategia di commercializzazione. Anche se non dovrebbero esserci cambiamenti con quella S25, il leaker Yogesh Brar suggerisce che con la serie Galaxy S26 potrebbero esserci grossi cambiamenti, a partire dalla sostituzione di S26+ con S26 Pro. La scelta seguirebbe il trend di tutte le altre compagnie: iPhone 15 e 15 Pro, Xiaomi 14 e 14 Pro, OPPO Find X6 e X6 Pro, Google Pixel 9 e 9 Pro e così via.

Ma la vera sorpresa per i più nostalgici sarebbe la sostituzione di S26 Ultra con S26 Note, decisione che di fatto resusciterebbe la storica serie Note a 6 anni dalla sua cessazione, che risale al 2020 con Galaxy Note 20 e 20 Ultra. In questo caso, la motivazione potrebbe essere legata alla presenza della S Pen, che dopo la fine della serie Note è stata inglobata da S21 Ultra in poi.

Per ora, comunque, non ci sarebbe ancora niente di confermato, dato che parliamo di scelte che potrebbero essere in fase di valutazione ma soggette a mutamenti, visto che comunque manca più di un anno alla presentazione di un Samsung Galaxy S26 che, secondo i rumor, potrebbe avere lo sblocco facciale che in tanti attendono.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le