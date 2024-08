Samsung Galaxy S24 FE è pressoché ufficiale: quando sarà presentato

Aggiornamento 14/08: spunta una data di presentazione, la trovate nell’articolo.

Avevate dubbi sull’effettiva esistenza del Samsung Galaxy S24 FE? Beh, adesso non ne avrete più, perché in vista del suo lancio nei prossimi mesi è trapelato praticamente di tutto. Le slide trapelate in rete hanno quel sapore di ufficialità, essendo quelle che verranno mostrate in sede di presentazione e che vedremo sul sito ufficiale, con tanto di immagini e specifiche tecniche.

Samsung Galaxy S24 FE sta arrivando: trapela praticamente tutto, cosa sappiamo

Samsung Galaxy S24 FE verrà venduto in cinque colorazioni abbastanza tenui: Nero, Argento, Azzurro, Verde e Giallo, tutte disponibili con frame in alluminio e vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus, per un design che rimarrebbe il solito targato Samsung. Lo schermo sarà più grande, salendo da 6,4″ a 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, luminosità massima di 1.900 nits e cornici spesse 1,99 mm, con dimensioni complessive che sarebbero da 162 x 77,3 x 8 mm.

La batteria rimarrebbe da 4.500 mAh, per un’autonomia che si attesterebbe a fino a 78 ore in ascolto audio e 29 ore in riproduzione video. Un miglioramento sarebbe concesso dall’introduzione dell’Exynos 2400, lo stesso SoC a 4 nm della serie S24 dotato di CPU octa-core fino a 3,21 GHz con core Cortex-X4, GPU Xclipse 940 e memorie LPDDR5X e UFS 4.0.

La fotocamera avrà una tripla sensoristica da 50+12+8 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x, così come una selfie camera da 10 MP. Non sarà da meno il software, che ci aspettiamo sarà basato su One UI 6.1.1 e che introdurrà sulla serie Fan Edition le varie funzionalità di Galaxy AI.

Volendo avanzare un’ipotesi su quanto costerà Samsung Galaxy S24 FE, ricordiamo che S23 FE è stato lanciato in Italia al prezzo di 719€; manca anche una data di presentazione, anche se il lancio è previsto per il mese di ottobre 2024.

